Juniorii de la CSM, puși pe drumuri

Handbalul juvenil are etape programate la mijlocul săptămânii. Juniorii și Junioarele 3 de la CSM Târgu Jiu au deplasări la București și Zalău. Elevii lui Vali Popescu evoluează astăzi în capitală, iar fetele conduse de Radu Costel vor juca în nordul țării. Meciul juniorilor cu Steaua va avea loc de la ora 14.30, în Sala ,,Lucian Grigorescu”. Cele două formații sunt vecine de clasament în Grupa 2 Speranță. Partida contează pentru etapa a cincea.

,,Din păcate pentru acest meci nu ne putem baza pe Mario Stancu, jucător de baza pentru noi, dar sper ca ceilalți să suplinească lipsa lui. Sper să avem același ritm și atitudine ca până în prezent, cu multă dorință de joc și multă muncă”, a declarat antrenorul Vali Popescu.

Meciul gorjencelor contează pentru etapa a 6-a din Grupa 4 Speranță, iar adversara va fi AHC VM Zalău. ,,Plecăm la Zalău cu gândul de a face un joc agreabil și pentru a demonstra că nu am ajuns întâmplător în grupele semifinale Speranță. Ne confruntăm cu indisponibilități, jucătoare accidentate sau cu motive personale obiective. Nu putem miza pe Dana Țoțan și Ștefania Bușe, accidentate în jocurile anterioare, dar nici pe aportul Aurei Croitoru și Cătălinei Ungureanu, ambele programate la controale medicale ce nu au putut fi amânate. Am destule jucătoare la dispoziție și sper ca fetele, în momentul când vor intra pe parchet, să dea totul. În niciuna dintre deplasări nu am fost la plimbare, scopul nostru, acum, fiind de a suda cât mai mult relațiile de grup, afectate vizibil după înfrângerile din Speranță. Voi încerca să rulez întregul lot, în mod egal, pe durata celor 50 de minute regulamentare”, a precizat antrenorul Radu Costel pentru csmtargujiu.ro. Partida se dispută joi, 13 aprilie, de la ora 10.00.

Cătălin Pasăre