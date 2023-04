Juniorii C de la CSM Târgu Jiu au câștigat titlul județean

Micii fotbaliști de la CSM Târgu Jiu sunt cei mai buni din județ. Echipa de Juniori C, condusă de Alin Poenaru și Cătălin Trofin, a câștigat titlul după o victorie categorică împotriva formației, Kinder ML, scor 3-0. Etapa intermediară a avut loc marți, pe Stadionul Municipal din Târgu Jiu. Robert Roșca (2) și Robert Goșa (1) au punctat pentru gazde. Calificarea în Liga Elitelor este obiectivul anunțat pentru următorul sezon. ,,A fost un joc pe care l-am început bine, astfel că la pauză conduceam cu 3-0. În repriza a doua am făcut toate cele 7 schimbări și am dat șanse și celor care au jucat mai puțin. Am dominat și în repriza a doua, dar nu am reușit să mai înscriem. Felicit copiii pentru munca depusă în acest an competițional. De acum înainte ne vom pregăti pentru următorul campionat, când vom juca pe categoria noastră de vârstă, și sper că ne vom califica în Liga Elitelor la nivel național”, a precizat antrenorul Alin Poenaru pentru csmtargujiu.ro.

Juniorii C de la CSM Târgu Jiu se deplasează în ultima etapă la CS Parângul Bumbești-Jiu.

CSM Târgu Jiu Juniori C: Manolache Răzvan, Tănăsescu Dragoș, Camin Eduard, Nistor Lorenzo, Mărășescu Dragoș, Vintilescu Andrei, Radu David, Fometescu Alexandru, Cosacu Ianiss, Holdon Darius, Stângaciu Andrei, Bîrsescu Raul, Gurică Alexandru, Breazu-Imre Ștefan, Ciocioman Darius, Văcaru Ianis, Vasiloiu Răzvan, Oiță Fabian, Roșca Robert, Șerban Eric, Goșa Robert, Mărgineanu Fabian, Eric Gângu, Patric Cioană, Mihai Perșu. Antrenori: Alin Poenaru și Cătălin Trofin.

Cătălin Pasăre