Juniorii 3 de la CSM, au încheiat anul pe locul 2

Victorie concludentă în ultimul meci din 2022 pentru juniorii 3 de la CSM Târgu Jiu. Handbaliștii antrenați de Vali Popescu au trecut clar de CSS Râmnicu Vâlcea, scor 42-21. După partida din etapa a șasea, gazdele au terminat anul pe locul 2 în Seria F. ,,Am jucat ultimul meci din acest an, din fericire am terminat aşa cum ne aşteptam, cu o victorie. Sunt foarte mulţumit de copii şi dacă este să tragem linie după această perioadă, pot spune că se vede un progres în jocul lor, au mai multă încredere în ei şi asta este foarte important. Faptul că am reuşit să terminăm anul pe locul 2 este un rezultat care mă bucură, şi pentru asta vreau să-i felicit pe copii”, a declarat antrenorul de la CSM.

CSM Târgu Jiu Juniori 3: Vlad Mezdrea, Darius Beuran, Mario Stancu 8g, Yanis Penescu 1g, Dario Bălan 1g, Andrei Mornea, David Bîrlete 2g, Ștefan Stănoiu Cazacu, David Ularu 1g, David Honcioiu 7g, Luca Hortopan 8g, Andrei Anuțoiu 3g, Vlad Călinoiu 3g, Robert Guran 5g, Mihnea Ciobanu 1g, Cătălin Popescu 2g. Antrenor: Vali Popescu.

A fost al treilea succes consecutiv pentru micii gorjeni.

Cătălin Pasăre