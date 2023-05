Juniorii 3, ,,bronz” la Maramureș

Secția de handbal de la CSM Târgu Jiu continuă să producă rezultate. După ,,argintul” din Cupa României la echipa de senioare, și la nivel juvenil s-a urcat pe podium. Juniorii 3, pregătiți de Valentin Popescu, s-au întors cu locul trei de la Turneul Final Speranță.

Gorjenii s-au impus în finala mică, în fața formației gazdă, CS Seini, scor 38-35. Competiția s-a desfășurat în județul Maramureș, în perioada 24-28 mai. Nu a fost singurul premiu pentru formația din Târgu-Jiu. Mario Stancu a fost desemnat cel mai bun pivot al turneului. De altfel, juniorul CSM-ului a făcut spectacol în finala mică, înscriind de 14 ori pentru oaspeți. Antrenorul Vali Popescu nu avea cum să nu fie mulțumit de prestația gorjenilor, care au jucători mai mici ca vârstă decât majoritatea echipelor.

,,Sunt foarte bucuros și extrem de mulțumit de evoluția acestor minunați copii, de la începutul campionatului și până la final. Am avut o creștere de la o etapă la alta și am terminat foarte bine cu acest turneu de 5 meciuri. Vreau să-i felicit pe jucătorii mei. Au făcut un turneu foarte bun. Sunt foarte mulțumit de locul 3, ținând cont că o mare parte din băieții noștri sunt cu un an sau chiar doi ani mai mici decât această categorie de vârstă. Pentru mine, cel mai important lucru este că am reușit să terminăm acest an fără accidentări și acest lucru este fantastic, mai ales că am terminat și pe podium la Turneul Final 3 Speranță”, a spus Vali Popescu pentru site-ul oficial al clubului.

CSM Târgu Jiu Juniori 3: Vlad Mezdrea, Mihai Bordușanu, Mario Stancu 14g, Yanis Penescu 1g, Andrei Mornea, David Bîrlete, Alexandru Anghel, Ştefan Stănoiu, Mihai Ularu, David Honcioiu 8g, Mihnea Ciobanu, Luca Hortopan 1g, Andrei Anuțoiu 6g, Vlad Călinoiu 3g, Robert Guran 2g, Cătălin Popescu 3g. Antrenor: Vali Popescu.

Recent, directorul clubului, Robert Bălăeț, a declarat că se dorește o echipă de seniori la CSM Târgu Jiu, care să fie construită pe scheletul actualei formații de juniori.

Cătălin Pasăre