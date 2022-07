Judecătoria Târgu-Jiu, program de vacanță

Pe perioada vacanței judecătorești, 18 iulie-26 august, compartimentele de relații cu publicul ale Judecătoriei Târgu-Jiu vor avea un nou program de funcționare. Astfel, Compartimentul executări penale (Ghișeul 1) va funcționa în fiecare zi de marți a săptămânii, între orele 10.00-12.00, iar Registratura (Ghișeul 3) și Arhiva (Ghișeul 5), în cursul zilelor de marți și joi ale fiecărei săptămâni, între orele 10.00-12.00.

Registrul Persoane juridice (Asociații și Fundații) va funcționa în zilele de joi, 11.08.2022 și joi, 18.08.2022, (intervalul orar 10:00-12:00 de primire a cererilor la compartimentul arhivă-ghișeul 5 și de eliberare în intervalul 14:30-15:00 de către grefierul delegat).

De asemenea, Registrul divorțuri va avea program în zilele de marți și joi ale fiecărei săptămâni, între orele 10.00-12.00, la compartimentul arhivă (Ghișeul 5).

Pentru eliberarea recipiselor CEC, cererile vor fi depuse în intervalul orar 10:00-12:00 la ghișeul 5-arhivă: joi, 4 august și joi, 11 august.

„În perioada vacanței judecătorești, ședințele de judecată în materie civilă pentru cele două complete C vacanță 1 și C vacanță 2 sunt stabilite la un interval de două săptămâni, respectiv la datele de 27.07.2022, 10.08.2022 și 24.08.2022, în ziua de miercuri a săptămânilor 2, 4 și 6, iar completul va fi prezidat de judecătorul din lista de permanență întocmită pe vacanță. Completul C vacanță 1 va judeca în sala 4, iar completul C vacanță 2 va judeca în sala 5 a judecătoriei. Completul C vacanță 3 va fi prezidat de judecătorul din lista de permanență întocmită pe vacanță pentru judecarea cauzelor având ca obiect ordine de protecție, cereri având ca obiect contestații împotriva deciziilor emise de DSP și, în unele cazuri, cererile având ca obiect delegările de autoritate părintească”, anunță Judecătoria Târgu-Jiu.

Lista cu obiectele urgente, în materie civilă, care vor fi judecate în cursul vacanței judecătorești din perioada 18.07.2022-26.08.2022:

În afara programului de lucru cu publicul, acțiunile pot fi transmise instanței prin intermediul emailului jud-tgjiu-reg@just.ro, faxului, poștei sau prin servicii de curierat, iar cererile și documentele, prin intermediul emailului jud-tgjiu-arhiva@just.ro, faxului, poștei sau prin servicii de curierat, a mai transmis instanța.

