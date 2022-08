Judecat pentru abuz în serviciu și complicitate la infracțiunea de spălare a banilor și evaziune fiscală, numit director adjunct la Minprest!

Vicepreședintele PNL Bâlteni, Dumitru Oprea, inculpat pentru comiterea mai multor fapte penale, în perioada în care a fost viceprimar, ocupă, din nou, funcția de director adjunct al societății Minprest Serv SA. Oprea a fost trimis în judecată, în urmă cu câțiva ani, în două sosare penale, iar unul dintre acestea încă se mai află pe rolul Tribunalului Gorj. Fost viceprimar PSD al comunei Bâlteni, Dumitru Oprea a scăpat de acuzații într-unul dintre aceste dosare și a prins mai multe funcții în cadrul Minprest, de la șef de departament, adjunct șef sector și până la director adjunct, însă, în urmă cu doi ani, a fost schimbat. Ulterior, a schimbat partidul, iar colegul său liberal Gabriel Gârjoabă i-a redat fotoliul de adjunct.

Directorul general al Minprest Serv SA, Gabriel Gârjoabă, l-a numit, în urmă cu trei luni și jumătate, pe Dumitru Oprea, director adjunct al societății Minprest Serv SA, la care CEO deține 95% din acțiuni. Dosarul penal în care Oprea e judecat pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, complicitate la spălarea banilor și complicitate la evaziune fiscală, fapte săvârșite în perioada în care acesta a fost viceprimar al comunei Bâlteni, nu l-a împiedicat pe Gârjoabă să-l numească în funcție. Numirea s-a făcut pe linie politică și fără să fie înștiințat Consiliul de Administrație. Dumitru Oprea a fost cercetat penal în două dosare, în 2015, alături de Gheorghe Păsărin, primar al comunei Bâlteni, la acea vreme, însă, în final, fostul viceprimar a fost achitat, iar Păsărin s-a ales cu o condamnare de 3 ani de închisoare cu suspendare. Cel de-al doilea dosar, în care Oprea a fost și reținut, pentru 24 de ore, a avut un traseu mai sinuos în justiție, iar după ce a fost restituit pentru completarea sau refacerea urmăririi penale la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în decembrie 2018, a ajuns pe rolul Tribunalului Gorj, derulându-se 42 de termene de judecată. Procurorii îl acuză că, în calitate de viceprimar, a întocmit un referat de necesitate prin care solicita achiziţionarea de către Primăria Bâlteni a unei cantităţi de 1.800 tone de nisip, cu scopul de a introduce în circuitul economic fictiv firma Trust TLH Construct SRL, în vederea obţinerii unui folos material necuvenit. Societatea Trust TLH Construct fusese administrată de Oprea și controlată, ulterior, prin intermediul unor persoane interpuse. Astfel, cu cei 82.584 de lei, obţinuți din tranzacția cu primăria, Trust TLH Construct SRL și-a achitat obligaţiile legale, acesta fiind și scopul pe care îl urmărise viceprimarul care înstrăinase firma, între timp, unor persoane cu care derulase afaceri. Oprea a fost angajat la Minprest și în perioada în care era membru al PSD, pentru nu mai avea dreptul să dețină funcții publice, fiind declarat incompatibil de către ANI, și a fost promovat în funcții de șef sector sau șef department, dar și director adjunct, pentru o perioadă. În 2020 și-a pierdut funcția, însă, între timp, a trecut la PNL și a devenit vicepreședinte al organizației de la Bâlteni, așa că a urcat, din nou, în funcții în cadrul Minprest, mai întâi ca șef serviciu, iar din primăvara acestui an a fost numit director adjunct. Trebuie spus că, în ultimul an, la Minprest Serv SA au fost angajate 82 de persoane, iar numărul de angajați ai societății, la 30 iunie a.c., ajunsese la 1.127. Există informații potrivit cărora, pentru a menține societatea pe profit și a demonstra că are calități manageriale, Gabriel Gârjoabă trimite, constant, angajații în concedii fără plată.

Claudiu Matei