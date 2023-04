Jiul revine pe prima poziție în Liga 4

S-a schimbat din nou liderul la județ. Jiul Rovinari intră în Săptămâna Mare cu un avans de un punct în fața trupei din Turceni. Elevii lui Ion Lițoiu au trecut, în weekend, de “satelitul” Gilortului, iar echipa lui Viorel Cojocaru a fost ținută în șah de Vulturii Fărcășești. Formația lui Daniel Bălașa închide podiumul, cu un avans consistent față de locul 4. Energetica Tismana și CSC Dănești sunt lideri în seriile din Liga 5. Meciul AS Gilortul Bengești și AS Prigoria nu s-a terminat, iar rezultatul urmează să fie stabilit la comisii.

Liga 4, Etapa 19

CSO Turceni 1 – 1 CS Vulturii Fărcășești

AS Jupânești și CS Minerul Motru 2008 au stat

CS Jiul Rovinari 2016 2 – 0 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Internațional Bălești 4 – 2 AS Viitorul Negomir

CS Unirea Țînțăreni 2 – 0 AS Minerul II Mătăsari

AS Petrolul Stoina 2 – 0 FC Petrolul Țicleni

Liga 5 – Seria 1, Etapa 16

AS Energetica Tismana a stat

AS Foresta Văgiulești 0 – 1 AS Unirea Dragotești

AS Unirea Bolboși 3 – 2 AS Știința Godinești

AS Viitorul Plopșoru 0 – 2 AS Viitorul Brănești

AS Viitorul Cătunele 2 – 0 CS Dumbrava Câlnic

AS Pandurii Padeș 2019 1 – 8 AS Triumful Borăscu

Liga 5 – Seria 2, Etapa 16

CSC Dănești 3 – 1 AS 7 Noiembrie Costești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia a stat

AS Viitorul Logrești 3 – 0 AS Scoarța

AS Gilortul Bengești-AS Prigoria

CS Știința Drăguțești 1 – 1 AS Dinamo Inter Stănești

AS Știința Popmond Plopșoru 2 – 3 AS Bradul Polovragi

Cătălin Pasăre