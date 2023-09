Jiul are bilanț perfect după patru runde

Jiul Rovinari a reușit scorul etapei în runda a patra de la județ. Formația lui Ion Lițoiu a venit cu poftă de fotbal după ce a câștigat, la ,,masa verde” partida din etapa precedentă, ce trebuia să se desfășoare la Tismana. Gazdele au marcat de 11 ori în meciul cu ,,satelitul” Gilortului și formează singura echipă cu bilanț perfect din Liga 4. Alte succese concludente au reușit Vulturii Fărcășești, Petrolul Stoina, Petrolul Țicleni și Minerul Mătăsari. În cele două serii din Liga 5, ale județului Gorj, s-au disputat 11 meciuri.

Liga 4, Etapa 4

FC Petrolul Țicleni 3 – 0 CS Internațional Bălești

CS Minerul Mătăsari 4 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

CS Petrolul Stoina 4 – 0 CS Petrolul Bustuchin

CS Jiul Rovinari 2016 11 – 0 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Unirea Țînțăreni 1 – 2 CS Minerul Motru 2008

CSC Negomir 2 – 2 CSO Tismana

AS Jupânești 0 – 5 CS Vulturii Fărcășești

Liga 5, Seria 1, Etapa 2

AS Viitorul Brănești 2 – 1 CS Viitorul Bolboși

AS Triumful Borăscu 5 – 2 AS Viitorul Plopșoru

AS Unirea Dragotești 1 – 0 CS Dumbrava Câlnic

AS Viitorul Cătunele 2 – 2 AS Pandurii Padeș 2019

AS Unirea Bolboși 3 – 1 AS Știința Godinești

CS Vulturii 2 Fărcășești 1 – 3 AS Foresta Văgiulești

Liga 5, Seria 2, Etapa 2

AS Prigoria A STAT

CSC Dănești 4 – 0 AS 7 Noiembrie Costești

AS Scoarța 2 – 1 AS Bradul Polovragi

AS Stejari 2 – 0 AS Dinamo Inter Stănești

AS Știința Popmond Plopșoru 3 – 2 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Gilortul Bengești 5 – 1 CS Știința Drăguțești

Cătălin Pasăre