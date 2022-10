Iulia Andrei speră la un succes cu Cisnădie: Să ieșim victorioase și să mulțumim publicul

Handbalista de la CSM Târgu Jiu, Iulia Andrei, a fost foarte dezamăgită la finalul jocului pierdut de formația sa împotriva echipei din Slatina. Interul gorjencelor a declarat că alb-albastrele se pot revanșa duminică, deși întâlnesc un adversar superior din punct de vedere valoric. Formația noastră primește vizita trupei din Cisnădie, iar vizitatoarele pornesc favorite, având în vedere bilanțul sibiencelor din ultimii ani. Iulia Andrei spera ca publicul să joace un rol important în această confruntare, iar gazdele să își treacă în cont un nou succes. ,,A fost o înfrângere dureroasă cu Slatina. Am fost puțin picate psihic după acest meci, cel puțin eu. Am început săptămâna aceasta destul de bine. Măgura Cisnădie este o echipă grea, cu palmares foarte bun. Va fi un joc cu o încărcătură destul de mare, dar cu multă muncă, devotament, sper să scoatem cel puțin un egal din acest meci. Parcursul nostru a fost unul destul de bun, având în vedere că am avut etape destul de grele. Am fost puțin dezamăgite după acest meci, nu ne-am fi așteptat să pierdem în fața celor de la Slatina, având în vedere că am pregătit foarte bine acest meci. Mai aveam nevoie de puțină răbdare, de mai puține ratări, și sunt convinsă că și acest meci ieșea bine. Nu ne îngrijorează faptul că nu am luat puncte din ultimele confruntări. Eu zic că mai putem scoate puncte, în afară de meciurile directe cu contracandidatele, ce trebuie neapărat câștigate pentru a rămâne în Liga Florilor. Aportul publicului este foarte important și sperăm, și la acest meci, să vină în număr cât mai mare. Sper să ieșim victorioase și să mulțumim publicul”, a declarat handbalista de la Târgu-Jiu. Partida dintre CSM și CS Măgura Cisnădie începe la ora 12.00.

Cătălin Pasăre