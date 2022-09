ISJ Gorj caută profesori metodiști

Inspectoratul Școlar Județean Gorj organizează, în perioada 27 septembrie – 7 octombrie, selecția cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului de metodiști în anul școlar 2022-2023.

Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot desfășura activitate metodică, în calitate de metodiști ai inspectoratului școlar, pe durata exercitării funcției. În cazul în care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitară, aceștia își pot exercita atribuțiile de metodist.

„Profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD Gorj, profesorii metodiști din liceele pedagogice și profesorii mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de drept ai Corpului profesorilor metodiști ai ISJ Gorj, la disciplina/domeniul de studiu care corespunde specializării înscrise pe diploma/diplomele de studii”, anunță ISJ Gorj.

Numirea în funcția de metodist se face prin decizie, emisă de către inspectorul școlar general, pentru o perioadă de un an școlar, în urma validării listelor cu rezultatele finale în Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.

Corpul de profesori metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj cuprinde cadre didactice pentru următoarele discipline/specializări: limba şi literatura română; limba latină; limba şi literatura engleză; limba şi literatura franceză; limba germană; matematică; fizică; chimie; biologie; istorie; geografie; discipline socio-umane; învăţământ special şi special integrat; învăţământ primar; învăţământ preşcolar; arte (educație plastică/educație vizuală, muzică); religie; informatică şi T.I.C.; educaţie fizică şi sport; discipline tehnice; consiliere și orientare.

Pentru selecția din acest an, IȘJ Gorj are la dispoziție peste 300 de locuri. Cei mai mulți metodiști vor fi la învățământul primar – 40 de cadre, limba și literatura română – 33 de metodiști și matematică – 29.

În schimb, pentru limbile latină sau germană va fi câte un metodist, iar pentru consiliere și orientare – 3.

Pe lângă inspecţiile curente şi speciale pentru gradele didactice, profesorul metodist va monitoriza cadrele didactice debutante pe parcursul întregului an școlar și va participa la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare la nivelul județului.

Activitatea de metodist este remunerată.

I.I.