Își spune presiunea cuvântul? CSM, înfrângere cu o contracandidată la supraviețuire

CSM Târgu Jiu a ajuns la patru înfrângeri consecutive după ce a cedat, în ultima secundă a jocului, confruntarea cu CSM Slatina. Jucătoarele din Olt s-au impus cu 22-21, la Târgu-Jiu, după un meci extrem de antrenant și plin de evenimente. Gazdele au început mult mai bine partida. Conduse din teren de Alecsandra Gavrilă, jucătoare care a marcat de trei ori în primele opt minute, fetele lui Liviu Andrieș au condus și cu trei goluri diferență, până aproape de finalul reprizei. Totuși, echipa noastră a căzut, inexplicabil, pe fondul multor greșeli personale, iar vizitatoarele aveau la pauză un avantaj important, 13-10.

Repriza secundă, lucrurile s-au mai așezat pentru alb-albastre, care s-au bazat din nou pe un public efervescent. Sincopele nu au fost însă eliminate, iar erorile elementare s-au strecurat în momente-cheie ale partidei. Nici poarta nu le-a ajutat pe elevele lui Andrieș, dar nici golghetera Katarina Pavlovic, care a terminat partida fără a puncta.

Câte o jucătoare a fost eliminată din fiecare tabără, Cârligeanu (43) și Cioca (52) fiind trimise în tribune pentru faulturi repetate. S-a jucat ,,cap la cap” până în minutul 58, când Slatina s-a desprins la două goluri, scor 19-21. Gorjencele au găsit puterea să egaleze prin Bianca Chiriță, iar rezultatul părea just. Bucuria ne-a fost răpită la ultima acțiune. Necula a punctat pentru Slatina la o fază în care echipa din Târgu-Jiu se apăra în șapte, dar fără portar. În ciuda acestui fapt, antrenorul Liviu Andrieș, a declarat că diferența nu s-a făcut în minutul 60. Principalul CSM-ului a recunoscut că aștepta mai mult de la unele jucătoare. Din păcate, nici absența Anei Ciolan nu a putut fi amortizată. ,,După începutul foarte bun de joc, parcă ne-a pus cineva ceva pe minte, pe ochi, pe gândire. Am intrat în haosul creat de echipa din Slatina, fără să avem răbdare și, din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. În meciurile cu presiune se văd jucătoarele care au într-adevăr calitate. Trebuia să iasă în evidență, dar încărcătura a fost mare. Am crezut că meciul e ușor, mi-a fost foarte frică de acest meci, și s-a dovedit că nu a fost. La ultima fază, toată lumea se bucura pentru reușită, dar nu s-au uitat că mai erau 7-8 secunde, iar pe o recuperare rapidă am primit gol. Azi nu am jucat ceea ce știm și ceea ce putem. S-a simțit lipsa Anei Ciolan. Deși am vorbit cu fetele altceva, am încercat să băgăm foarte multe mingi la pivot și am făcut multe greșeli neforțate. Este vina întregii echipe, de la primul jucător până la staff-ul tehnic”, a declarat Andrieș. De patru ori a marcat Alecsandra Gavrilă, cea care a dictat ritmul în tabăra gorjencelor. Evoluția sa a fost anulată de o înfrângere dureroasă. ,,Aș fi preferat să nu dau niciun gol și să nu am nicio realizare în acest meci, dar echipa să câștige. Am rămas cu un gust amar. E clar că ne-am dorit să câștigăm, dar sunt de părere că lipsa meciurilor în ultimele două săptămâni a afectat, oarecum, creșterea noastră de formă. Meciul nu s-a pierdut la ultima fază, s-a pierdut pe parcurs. O să ne ia ceva timp să ne recuperăm din punct de vedere psihic după această înfrângere, dar eu zic că o să devenim mai puternice. Am avut ceva de învățat. Noi și Slatina ne batem pentru același obiectiv. Există și returul și vom vedea ce declarații vor fi după acea partidă”, a precizat handbalista. În următoarea partidă, CSM Târgu Jiu va juca, pe teren propriu, cu Măgura Cisnădie.

CSM Târgu Jiu: Dzhukeva, Popovici, Chiriță (2), Bucă (4), Gavrilă (4), Cioca (1), Necula, Zinatullina (2), Pal, Ilie (3), Andrei (2), Boian (3), Pavlovic, Klimek.

Cătălin Pasăre