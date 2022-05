iPhone 13 Max: regele bateriei

iPhone 13 Pro Max oferă o rată de reîmprospătare netedă, o durată de viață a bateriei de mai multe zile și performanțe grozave ale camerei, dar este iPhone-ul perfect pentru tine?

Avantaje:

Performanță grozavă de fotografie în lumină scăzută

Rată de reîmprospătare ultra-line de 120 Hz

Durată de viață incredibilă a bateriei

A15 Bionic este neînvins

Dezavantaje:

Mare și voluminos

Încărcare relativ lentă

Modul cinematografic este limitat la 1080p

Scump

iPhone 13 Pro Max este punctul culminant al muncii Apple din ultimii câțiva ani, oferind cel mai mare, cel mai rapid afișaj și cea mai bună durată de viață a bateriei dintre orice iPhone de până acum. Cu toate acestea, iPhone 13 Pro Max este și cel mai scump iPhone disponibil în prezent și, spre deosebire de anul trecut, nu există upgrade-uri unice pentru varianta Pro Max de anul acesta.

iPhone 13 Pro Max este cel mai mare din seria iPhone 13, atât în ​​ceea ce privește dimensiunea afișajului, cât și greutatea generală – chiar și trecerea de la un iPhone 12 Pro la 13 Pro Max este remarcabilă. Este însă ceva la care te adaptezi destul de repede.

Marea schimbare față de predecesorul său este în zona de crestături: ele încă există, dar sunt cu 20% mai mici. Fanii hardcore Apple vor aprecia reducerea dimensiunii – care nu afectează performanța Face ID – dar este posibil ca majoritatea oamenilor să nu observe schimbarea.

Pentru majoritatea fanilor Apple, afișajul va fi un motiv principal pentru a face upgrade la iPhone-ul din acest an. De ce? Pentru că în sfârșit introduce una dintre cele mai solicitate caracteristici: o rată de reîmprospătare ridicată.

În timp ce întreaga gama de iPhone 13 prezintă ecrane Apple Super Retina XDR OLED de vârf cu culori și detalii fenomenale, suport pentru HDR și True Tone și multe altele, iPhone 13 Pro Max de 6,7 inci introduce tehnologia Apple ProMotion de 120 Hz.

Așadar, iPhone 13 Pro și Pro Max sunt primele iPhone-uri care oferă rate de reîmprospătare de 120 Hz. Pentru cei care nu știu, o rată de reîmprospătare mai mare permite ecranului să se reîmprospăteze mai frecvent pentru a permite o rulare mai lină a aplicațiilor și rate de cadre mai mari în jocuri.

Desigur, o rată de reîmprospătare mai mare înseamnă mai mult consumul de baterie, motiv pentru care Apple a optat pentru un afișaj LTPO capabil să ajusteze dinamic între 10 și 120Hz atunci când este necesar.

În plus, iPhone 13 Pro Max are un afișaj mai strălucitor decât înainte, oferind o luminozitate impresionantă de vârf de 1600 de niți atunci când vizionezi conținut HDR, deși aceasta scade la 830 de niți în timpul utilizării de zi cu zi.

Mai mult, un alt iPhone înseamnă un alt chipset proiectat de Apple, iar anul acesta 5nm A15 Bionic din inima iPhone 13 Pro Max cu siguranță nu dezamăgește.

În ceea ce privește puterea pură, iPhone 13 Pro Max A15 Bionic este pur și simplu de neînvins, chiar și în comparație cu smartphone-urile Android de top.

Pur și simplu, iPhone 13 Pro Max este rapid, cu suficientă putere pentru a-l ține câțiva ani.

El vine de asemenea cu o nouă opțiune de stocare de 1 TB disponibilă alături de variantele de 128 GB, 256 GB și 512 GB.

În ceea ce privește conectivitatea, veți găsi 5G, deși cu suport diferit în funcție de piață.

Există și experiența iOS în sine de luat în considerare. iPhone 13 Pro Max rulează iOS 15, oferind upgrade-uri cheie, inclusiv îmbunătățiri masive ale sistemului de notificare, precum și introducerea modurilor de focalizare.

În timp ce întreaga gamă de iPhone 13 beneficiază de OIS de schimbare a senzorului introdus pe iPhone 12 Pro Max anul trecut, există și alte beneficii care fac din configurația cu trei camere din spate a iPhone 13 Pro Max una dintre cele mai bune de pe piață în acest moment.

Camera principală largă de 12 Mp are cel mai mare senzor pus vreodată pe un iPhone și acesta este cuplat cu o deschidere mai rapidă f/1.5, într-un efort de a îmbunătăți considerabil cantitatea de lumină la orice fotografie.

În mod similar, senzorul ultrawide de 120 de grade de 12 Mp a avut, de asemenea, un upgrade pentru a îmbunătăți performanța în condiții de lumină slabă, cu un salt impresionant de la f/2.4 la f/1.8.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, teleobiectivul a primit un upgrade de la 2,5x la 3x. Distanța mai mare de zoom este perfectă pentru a fotografia subiecte îndepărtate, permițându-ți să te apropii fără a fi nevoie să te miști.

În materie de baterie, varianta Pro Max a iPhone a avut întotdeauna cea mai bună durată de viață din gamă, iar acest lucru este cu siguranță adevărat cu iPhone 13 Pro Max. Totuși, acest telefon reușește să meargă și mai departe pentru a oferi folosire toată ziua (sau chiar mai multe zile, în funcție de utilizare).

Bateria de 4352 mAh din interiorul iPhone 13 Pro Max oferă un plus de două ore de viață a bateriei în comparație cu 12 Pro Max conform Apple.

În termeni reali, iPhone 13 Pro Max te va elibera probabil de orice anxietate privind bateria pe care ai avut-o până acum.