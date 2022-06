Iordănescu, pregătit pentru debutul în meciurile oficiale

Edward Iordănescu se pregătește de startul oficial pe banca naționalei României. În luna iunie, tricolorii vor debuta în Liga Națiunilor și vor juca patru dintre cele șase meciuri din grupa B valorică. Proaspătul selecționer a convocat 30 de jucători pentru această acțiune. A declarat că vrea să aibă flexibilitate pentru a pregăti cât mai multe aspecte tehnico-tactice. Cu Iordănescu jr. pe banca tehnică, ,,tricolorii” au pierdut cu Grecia, 0-1, și au remizat cu Israel, 2-2, în cele două partide amicale disputate în luna martie. „Au fost undeva la 90 de jucători ai adversarilor pe care a trebuit să-i studiem, având în vedere că sunt trei adversari diferiţi (n.r. Muntenegru-două meciuri, Bosnia Herţegovina şi Finlanda). Foarte multe analize, studii, încercăm să pregătim cât mai în detaliu jocurile. În același timp, trebuie să fim atenți la volumul de informații pe care îl oferim jucătorilor noștri și să nu dăm în cealaltă extremă. De asta am apelat la 30 de jucători, pentru a avea o flexibilitate. Vrem să consolidăm o anumită filozofie de joc. Pun mult accent pe ceea ce înseamnă organizarea de joc și, în mod special, organizarea defensivă, să stăm bine în teren, să acoperim bine spațiile, să avem intensitate. Bineînțeles, încercăm să gestionăm foarte bine și ceea ce înseamnă organizarea ofensivă, pentru că trebuie să avem momentele noastre, să punem și noi adversarul în dificultate, să construim acțiuni din care să generăm situații de poartă și să marcăm. Să nu uităm momentele de tranziție și momentele statice, pentru că la profilul de joc pe care noi credem că o să-l avem, aceste momente pot să încline balanța”, a spus Iordănescu. Selecționerul a declarat că jucătorii sunt dornici și motivați să ajungă la un nou turneu final, iar faptul că a lucrat cu mulți dintre ei reprezintă un avantaj în viitorul apropiat. ,,Avem nevoie să construim o mentalitate solidă, să reînviem spiritul acela care simt că lipsește. Care înseamnă orgoliul de a reprezenta românii și România. Trebuie să avem o mentalitate mult mai completă, mai competitivă. Să fim mai puternici, să ne luptăm mai mult și așa sigur vor apărea și rezultate care să satisfacă suporterii noștri. Partea bună este că am simțit foarte multă disponibilitate din partea jucătorilor, sunt pregătiți pentru asta. Au înțeles. S-au aliniat și am simțit că își doresc să facem performanță și să ducem România la un turneu final. După primul contact cu grupul și o primă evaluare mi-am întărit părerea deja formată, aceea că avem calitate și capacitate. Trebuie doar să muncim bine și să avem o gândire corectă. În general am fost mulțumit de jucători. Un avantaj a fost că mă cunoșteam cu marea majoritate a băieților. Cu mulți am lucrat, pe alții i-am avut ca adversari. Îi cunoșteam și atunci totul a mers mai fluid. Am apreciat disponibilitatea lor. I-am găsit preocupați, atenți. Sunt sigur că au conștientizat momentul, că avem șansa să mergem din nou la un turneu final. Avem oportunitatea să construim din nou o generație bună care să fie respectată și apreciată. Asta aș remarca, disponibilitatea echipei”, a mai spus Iordănescu.

Program România în Liga Naţiunilor 2022-2023

4 iunie 2022

Finlanda – Bosnia și Herțegovina 19.00

Muntenegru – ROMÂNIA 21.45.

7 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 21.45

Finlanda – Muntenegru 21.45.

11 iunie 2022

Muntenegru – Bosnia și Herțegovina 16.00

ROMÂNIA – Finlanda 21.45.

14 iunie 2022

Bosnia și Herțegovina – Finlanda 21.45

ROMÂNIA – Muntenegru 21.45.

23 septembrie 2022

Bosnia și Herțegovina – Muntenegru 21.45

Finlanda – ROMÂNIA 21.45

26 septembrie 2022

Muntenegru – Finlanda 21.45

ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 21.45

Cătălin Pasăre