Iordănescu își face curaj după victoria cu Moldova: Strategia a fost una inspirată

Echipa naţională de fotbal a României a trecut fără probleme de naționala similară a Moldovei, scor 5-0, duminică seara, pe Stadionul Zimbru din Chişinău, într-un meci amical. Trupa pregătită de Edward Iordănescu a punctat prin Olimpiu Moruţan (9), Denis Drăguş (40), Alexandru Cicâldău (61), Daniel Paraschiv (71 – penalty) şi Adrian Rus (88). Selecționerul a evidențiat aspectele pozitive din dubla cu Slovenia și Moldova, deși primul meci a fost pierdut la Cluj, 1-2. „Cred că a fost o acțiune reușită din multe puncte de vedere. Strategia a fost una inspirată. Am făcut trei reprize bune din patru, am debutat nouă jucători foarte tineri. Cred că este cea mai tânără echipă din istorie a României. Echipa a avut tonus, curaj. Slovenia a arătat lucruri foarte bune și nu a fost ușor cu mulți debutanți, dar echipa a reacționat bine. Jocul de echipă a fost bun. Trebuie să facem front comun. Ce s-a întâmplat acum îi obligă foarte tare. O să continui linia pe care am început-o. Suntem foarte atenți! Vom trage mai multe concluzii în zilele următoare”, a spus Edi Iordănescu, la Pro Arena. Pentru ,,tricolori” urmează startul calificărilor pentru EURO 2024. România face parte din Grupa I, alături de Elveția, Israel, Kosovo, Andorra și Belarus. Primul meci al naționalei este programat pe 25 martie, în Andorra.

Cătălin Pasăre