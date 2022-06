Iordănescu, după catastrofa din Liga Națiunilor: Nu există multe lucruri bune de extras

Aproape 12.000 de spectatori au plecat mâhniți de pe Stadionul Rapid-Giulești după ce România a fost învinsă, din nou, de Muntenegru, scor 0-3, într-un meci contând pentru Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor la fotbal. Stefan Mugosa (42, 56, 63), jucător care activează în Coreea de Sud, la Incheon United, a reușit un hat-trick. Cea mai mare oportunitate a gazdelor a fost irosită de Răzvan Marin (45+1), al cărui șut a fost respins de Mijatovic în bară. De asemenea, George Pușcaș a marcat în minutul 61, dar golul său a fost anulat pentru un ofsaid la limită. Fanii prezenți pe stadion au scandat, în mai multe rânduri, ,,Demisia!”. România, care ocupă ultimul loc în grupă, are în mandatul lui Edward Iordănescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal (2-2 cu Israelul, amical) şi patru înfrângeri (0-1 cu Grecia, în meci amical; 0-2 cu Muntenegru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu Muntenegru).

România – Muntenegru 0-3 (0-1)

ROMÂNIA: 1. Niță – 4. Manea, 6. Chiricheș-cpt., 15 Burcă, 11. Bancu – 18. R. Marin (23. Olaru, 57), 14. M. Marin (5. Păun, 76), 10. Maxim (19. Tănase, 46) – 21. Ștefănescu (7. Oct. Popescu, 57), 9. Pușcaș, 13. Mihăilă (22. Sorescu, 57). Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 12. Moldovan, 16. Târnovanu – 2. Rațiu, 3. Camora, 8. Cicâldău, 17. Rus, 20. Hanca

MUNTENEGRU: 1. Mijatović – 7. Vešović, 5. Vujačić, 6. Tomašević, 3. Radunović – 16. Jovović (4. M. Vukčević, 46), 19. Šćekić (15. Raičković, 74), 10. Janković (8. Božović, 63), 18. Savićević – 9. Mugoša, 14. Krstović. Selecționer: Miodrag Radulović

Rezerve: 12. Petković, 13. Dragojević – 2. A. Vukčević, 11. Bećiraj, 17. Bubanja, 20. Šipčić, 21. Camaj, 22. Milović, 23. Đukanović

În opinia selecționerului român, echipa mai puternică s-a impus. Iordănescu a declarat că naționalei îi lipsesc oameni de bază, iar tricolorii suferă și din punct de vedere psihic.

Întrebat dacă va renunța la postul de selecționer, Edward a precizat că nu ia decizii la cald.

„Felicităm echipa oaspete. A avut determinarea necesară pentru trei puncte. În seara asta am primit niște confirmări dure, am fost slabi din punct de vedere fizic, am suferit. Nu am reușit să avem intensitatea și forța de la meciul cu Finlanda. Îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze în numele echipei. E un moment trist pentru noi! Responsabilitatea este a mea. Atât am putut astăzi, atât am putut să alergăm. Recunosc, nu am vrut să dau mesaje greșite până acum. Ne-au lipsit jucători față de trecut, Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Denis Man. Clasamentul arată urât, dar asta e realitatea. Trebuie să îl acceptăm! Nu există multe lucruri bune de extras. Trebuie să analizăm bine situația și să vedem ce avem de făcut.

Am fost optimist, deși eram și realist. Am spus în mai multe rânduri că jucătorii nu aveau o stare mentală foarte bună. Atmosfera a fost una foarte grea. Le-am spus că trebuie să ridice capul, să se odihnească, apoi au de luat niște decizii importante. Mulți trebuie să decidă unde vor juca sezonul viitor. Trebuie să ia niște decizii mature, să aibă continuitate la club. Eu tot timpul am pus pe primul loc interesul României. Nu iau decizii la cald. Zilele viitoare voi face o analiză. Este frustrant și pentru mine. Știam unde vin, timp nu există aici. Realitatea este că s-au strâns multe frustrări, adversități din trecut. Și e greu să construiești pe acest fond”, a declarat Iordănescu. Următorul meci are loc pe 23 septembrie, în Finlanda.

Cătălin Pasăre