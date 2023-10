Învăţătura Preotului de altar – Minunile Sfântului Cuv. Dimitrie cel Nou! – ,,Dacă părinţii tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui”!

Se ştie că multe minuni a făcut Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, încă din vremea când moaștele sale erau încă în satul de baștină – Basarabi. De multe ori, Sfântul Dimitrie îndeamna tainic la Spovedanie! De aceea, toţi cei care an de an, în ziua de 27 octombrie, urcă Dealul Patriarhiei ca să se închine la sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie, iau asupra lor povara dulce a răbdării şi se înstrăinează de cursul vieţii cotidiene pentru că intră într-o altă ordine lăuntrică. Înveșmântat în tăcere, trupul cuviosului Dimitrie cel Nou se odihnește într-o raclă de argint, așezat spre închinare credincioșilor, în Catedrala Patriarhală, în perioada 25-27 octombrie, iar, oamenii se adună în preajma sa simțindu-i prezența harică în viața lor, pentru că minunile există! Sfântul se poartă așa cum a făcut în toată viețuirea sa pe Pământ, iar, cuvintele sale sunt faptele. Cine ar putea număra toate semnele minunate și darurile pe care le-a revărsat asupra credincioșilor în aproape două veacuri și jumătate de când a poposit la noi în ţară? Tocmai de aceea, cuviosul este cunoscut în popor ca Sfântul Dimitrie făcătorul de minuni, iar, bucureștenii sunt îndreptătiți să-l prețuiască în mod deosebit, numindu-l Ocrotitorul Bucureștilor. De-a lungul anului, la racla sfântului se perindă mulți oameni, de toate stările sociale și de toate vârstele, pentru că minuni, care, potrivit spuselor oamenilor atinși de puterea cuviosului, se întâmplă și astăzi! Sfântul Dimitrie Basarabov a făcut minuni în viața lui, dar și după moarte. După ce a murit, Sfântul a scos demonul dintr-o copilă posedată. Sfântul Dimitrie, Cuviosul din Basarabi, deşi nu se știu anii între care a trăit, se cunoaște că acesta s-a născut în satul Basarabi, la sud de Dunăre, în timpul imperiului vlaho-bulgar, întemeiat de către frații Asan și Petru, secolul XIII. Sfântul Dimitrie, o bucată din viața lui, s-a ocupat cu pașterea vitelor în satul Basarabi. După o vreme, pentru a petrece necontenit în rugăciune, Sfântul Dimitrie Basarabov s-a retras mai întâi într-o mănăstire, iar apoi într-o peșteră situată pe malul abrupt al râului Lom, nu departe de orașul bulgăresc Ruse. Conform tradiției, mai înainte de a trece la cele veșnice, Sfântul Dimitrie Bararabov s-a așezat singur între două pietre mari, aflate pe malul apei. Între timp, râul Lom a crescut, iar trupul Sfântului a fost acoperit de ape. Într-o zi, o copilă, care era posedată de un duh necurat, a visat un bărbat cuvios, care i-a spus: ,,Dacă părinţii tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui”! şi, aflând acest lucru, părinții fetei au mers degrabă în locul indicat și au găsit trupul neputrezit al Cuviosului Dimitrie. Atunci, demonul a fost alungat, iar copila s-a însănătoșit. Moaştele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și ca Basarabov, au fost duse mai întâi în biserica satului Basarabi unde au rămas până în timpul războiului ruso-turc, dintre anii 1768-1774, când generalul rus Petru Salticov a luat Moaștele spre a le duce in Rusia. Pe drum, însă, la rugămintea negustorului Hagi Dimitrie, precum şi a Mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești, acesta le-a dăruit poporului român. În vara anului 1774, cinstitul trup al Cuviosului Dimitrie a fost așezat în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, acolo unde se regăsesc și astăzi! Aşadar: Blândeţe de necuprins cu mintea se adevereşte întru iconomia lucrărilor tale, Preacuvioase Părinte Dimitrie, de aceea, având inimile pline de molcomele tale cuvinte, te rugăm să ne ajuţi ca făptuirile din această viaţă să ne fie arvună şi temei nemincinos al vieţii ce va să fie. Curăţia vieţii tale le este înfricoşătoare necuraţilor draci şi de aceea, nerăbdând ei darurile milostivirii tale, încă o dată îi vădeşti că sunt vrăjmaşi ai firii omeneşti. Milostiveşte-te asupra noastră, Preacuvioase Dimitrie şi ne izbăveşte de toată asuprirea şi de poticnirea întru gânduri spurcate! Dobândind mângâiere prin caldele tale ocrotiri, alergăm către tine, Sfinte Dimitrie, şi te rugăm: izbăveşte-ne de lucrul mâinilor noastre şi ne luminează ca să pricepem că tu însuţi eşti cel care iconomiseşte lucrarea fiecărui cuvânt care mărturiseşte faptele şi minunile tale. Amin.

Preot Paroh Ilie AMZUCU, Parohia Urdarii de Jos, Gorj