Învăţătura Preotului de altar Despre Postul Adormirii Maicii Domnului – ,,De bucate postind, suflete al meu, și de pofte necurățindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea; că de nu ți se va face ție pricină spre îndreptare, ca un mincinos vei fi urât de Dumnezeu”!

În ajunul Postului Adormirii Maicii Domnului, un post pe care îl începem în cea de-a doua zi din săptămâna viitoare, am să mă refer, la început, la faptul că există multe motive pentru a posti, printre care tradiția ce se vrea a fi respectată, mediul în care se află persoana în cauză sau intenția de a face totul corect, ca la carte rămân aspecte care trebuie luate în seamă, dar, ultima dintre aceste motivații externe aduce după sine și pericolul mândriei ce vine la pachet cu anumite reușite în exercițiul abținerii de la mâncare, iar, contracararea acestei mândrii este o temă permanentă, dacă ne gândim la cuvintele Triodului din Postul Mare al Paştelui: «De bucate postind, suflete al meu, și de pofte necurățindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea; că de nu ți se va face ție pricină spre îndreptare, ca un mincinos vei fi urât de Dumnezeu, și răilor draci te vei asemăna, care nici odinioară nu mănâncă. Deci caută să nu faci netrebnic postul, păcătuind; nici nemișcat să rămâi spre pornirile cele fără cale, părându-ți că stai înaintea Mântuitorului, Celui ce S-a răstignit, și mai ales că te răstignești împreună cu Cel ce S-a răstignit pentru tine!». Analizând scrierile pe această temă, spre deosebire de regimul alimentar strict și de alte tipuri de înfrânare practicate de către unele persoane, postul creștin are o mai pronunțată dimensiune a anticipării vieții de după moarte, scopul său vizând cunoașterea cea mai presus de lume, nu doar cea lumească. Aşadar, îndreptând şi ogorând gândurile noastre pe dumnezeiescul drum şi cu acelaşi dumnezeiesc plug al Sfântului Post, să rodim spic de bunătăți, ca să nu flămânzim în veci, îndulcindu-ne cu desfătarea cea necheltuită și veselindu-ne spre încântarea sufletului! Scopul final al postului Adormirii Maicii Domnului nu este doar pregătirea pentru sărbătoarea de peste două săptămâni, ci pregătirea pentru veșnicie, de dragul căreia creștinul se privează voluntar de anumite aspecte plăcute ale vieții pământești. În lipsa perspectivei unei vieți de după moarte, tot efortul postului devine inutil, după cum observăm, spre exemplu, în scrierile Cuviosului Nil Ascetul, care vorbește despre postul filosofilor din Grecia Antică şi spune: ,,Căci de cele mai multe ori nu se osteneau netrebnicii pentru altceva decât pentru fală și iubire de slavă, primind în schimbul unor astfel de osteneli o plată de nimic. Fiindcă a tăcea necontenit, a se hrăni cu iarbă, a-și acoperi trupul cu haine zdrențoase și a viețui închiși în butoi, fără a aștepta nicio răsplată după moarte, întrece orice nebunie”! Din punct de vedere istoric, postul de la începutul lui Gustar a apărut odată cu statornicirea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, după Sinodul al IV-lea Ecumenic şi a fost stabilit de către Biserică pentru reamintirea virtuților Sfintei Fecioare Maria și a postului cu care ea însăși s-a pregătit pentru viaţa veşnică! În această perioadă, credincioșii nu au voie să păcătuiască cu vorba și cu fapta și nici să se lase pradă tentațiilor sau să fie prea lăudăroși. În schimb, oamenii trebuie să se apropie de Dumnezeu prin rugăciune, preotul îndemnând să fim mai buni și mai înțelegători cu cei din jurul nostru. Pe parcursul celor două săptămâni, credincioșii rostesc de regulă Acatistul şi Paraclisul Maicii Domnului, despre care se spune că are o putere vindecătoare deosebită! Acest Post are și câteva zile cu dezlegare la pește, iar, în zilele de marți și joi credincioșii trebuie să consume legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica aceștia au dezlegare la untdelemn și la vin, oamenii nu trebuie să se certe între ei și nici să poarte dușmănie şi nu este bine să dăm de pomană ouă, carne sau lactate. În final, prezentăm Rugăciunea puternică pe care să o rostim în Postul Adormirii Maicii Domnului:

„După Sfânta Adormire a Ta şi după minunata primire cerească care Ţi S-a făcut, ai primit un loc în Sfânta Împărăţie, un Sobor minunat al Tău, un loc pe Pământ unde se Preaslăveşte Numele Tău, precum şi darul de a-i vindeca pe cei care cu dragoste la Tine se roagă neîncetat: Vindecă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Binecuvântarea Domnului Savaot a fost mare peste Tine, Maică Preacurată, dându-Ţi-se daruri multe şi foarte mari! Puterea, Iubirea şi Mila Ta s-au văzut de-a lungul veacurilor, iar noi Te rugăm Măicuţă aşa: Vindecă-ne Maică, Împărăteasă a Cerului şi a Pământului! Vindecă-ne Maică Ocrotitoare şi Apărătoare a creştinilor! Vindecă-ne Maică Preamilostivă şi Grabnic Ajutătoare! Vindecă-ne Maică a Ajutorului Dumnezeiesc, nădejdea noastră! Vindecă-ne Maică Preacurată şi de Dumnezeu Binecuvântată! Vindecă-ne Maică Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Preacurată! Vindecă-ne Maică Preasfântă, Multiubitoare şi în credinţă întăritoare! Vindecă-ne Maică Prealuminată, Preaputernică şi de rău Izbăvitoare! Iartă-ne pe noi Preacurată Fecioară şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Toţi cei care Te iubesc şi cu evlavie Ţi se roagă fierbinte spre a fi vindecaţi, primesc al Tău ajutor, Preacurată şi mulţumindu-Ţi pentru ajutor Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia”!

Preot Paroh, Dan DULĂMIŢĂ, Parohia Târgu-Cărbuneşti