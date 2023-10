Învăţătura Preotului de altar – Despre legenda Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir şi despre urările acestei zile de sărbătoare! – ,,Chinurile şi durerile îmi vor curăți sufletul și mă vor ajuta să moștenesc Împărăţia cerească şi slava veșnică împreună cu Hristos Cel răstignit”!

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși, fiind prăznuit în fiecare an pe data de 26 octombrie. Despre viaţa sa, nu se cunosc foarte multe detalii, decât că a fost militar de carieră şi a trăit în secolul IV, în vremea împăraţilor romani Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305), într-o perioadă în care a fi creştin era un lucru riscant şi periculos, mai ales că împăraţii încă se închinau la zei şi nu voiau sub nicio formă să adopte dogma creştină. De aceea, în Cetatea Tesalonicului unde locuia, Dimitrie nu a ascuns faptul că este creştin, ba chiar era bucuros să mărturisească întru Hristos. Pentru astfel de fapte, creştinii erau întemniţaţi, torturaţi şi trimişi să lupte în arenă cu gladiatorii. Potrivit legendei, Nestor, un tânăr creştin, cere binecuvântarea lui Dimitrie să-l înfrângă în luptă pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului, pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Dimitrie l-a însemnat cu semnul sfintei cruci pe frunte şi i-a spus: ,,Du-te şi pe Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei mărturisi”! Prin rugăciunele Sfântului Dimitrie, Nestor reuşeşte să-l străpungă cu lancea pe Lie şi la finalul acestei lupte, împăratul Maximian porunceşte ca lui Nestor să i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu suliţele. Din trupul lui Dimitrie, nu a curs sânge, ci a curs mir tămăduitor de boli. Se spune că fiind uimit, dar și înfuriat de curajul lui Dimitrie, împăratul Galeriu i-a spus: ,,Nu m-am aşteptat la atâta nerecunoştință când te-am numit guvernator! Oare nu te-am copleșit cu cinstiri și nu ți-am arătat încredere”?, după care Sfântul a răspuns: ,,Împărate, recunosc stăpânirea dată ție de Dumnezeul meu, dar Îl cinstesc mai mult pe El, Care e Făcătorul cerului şi al pământului și Împăratul întregii lumi”! ,,Cu ce e mai mare Hristosul tău decât mine, de îl numești Dumnezeu și Împărat? Oare n-a murit pe cruce ca un învins? De ce nu te supui mai bine măritului Zeus, regele cerului, sau neînfricatului Apollo? Fiindcă răspândești minciuni îţi voi da ceea ce meriţi: nu vei mai fi guvernator și vei fi chinuit ca să înțelegi puterea mea. Să vedem cum te va scăpa Dumnezeul tău de mânia mea”! Atunci Dimitrie i-a răspuns liniștit: ,,Împărate, fă cu mine ceea ce vrei! Chinurile şi durerile cu care mă ameninţi îmi vor curăți sufletul și mă vor ajuta să moștenesc Împărăţia cerească şi slava veșnică împreună cu Hristos Cel răstignit”!

Originea numelui Dimitrie e grecească şi aminteşte de vechea zeiţă Demeter, iar, creştinismul a impus numele masculin Demetrios, explicat uneori ca simplificarea lui demometer, «maica poporului» (demos = popor; meter = mama), pronunţat în neogreacă dimomitir. La noi, pe lângă numele bărbăteşti Dumitru, Dimitrie, cu prescurtări precum Mitrea, Mitru, Mitu, Dima şi diminutive ca Mitruş, Mitruţ, Mitrel, Mitrica, Mituş, Mitel, Mitică, iar uneori Mitty, sub influenţa occidentală, există şi numele femeiesc Dumitra, de unde Miţa şi alte forme diminutivale. Fie, dar ca toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să ne însoţească pretutindeni şi să ne dorim o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă! Sfântul Dumitru să vă dea sănătate şi putere să luptaţi pentru idealurile dumneavoastră, pentru credinţă! Să aveţi parte de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi! Cel mai frumos gând de la mulţi ani îl transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulţi ani şi sănătate pentru că e mai scumpă de cât toate! În această zi specială, vă doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie ca Sfântul Dumitru să vă călăuzească mereu în viaţă!

Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Gorj