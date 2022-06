Învățătoare de la Școala Gimnazială nr. 4, cercetată de Parchetul Târgu-Jiu pentru purtare abuzivă! Procurorii încep marți audierea elevilor

* Dosar penal pentru învățătoarea Anca Bouleanu

* Cadrul didactic deține un after school privat

* Acuzație: Elevii care nu plătesc educația după școală ajung să fie marginalizați!

* Doi școlari, în vârstă de 9 ani, în fața psihologului DGASPC Gorj

* Elev: ,, dacă aș avea libertate aș sta departe de învățătoarea mea!”(fragment din raport DGASPC)

* Concluzia psihologului: ,,Elevul prezintă o teama față de doamna învățătoare!”

* Ambii elevi, mutați de la clasa Ancăi Bouleanu

* Părinții susțin că ar fi fost amenințați și certați în CA-ul școlii pentru că nu renunță la plângeri!

* Conducerea școlii neagă acuzațiile: Niciunul dintre părinții de la clasă nu confirmă spusele părintelului * reclamant!

* Mama elevilor: ,,Ajung până la ministrul Educației! Nu se poate să mușamalizezi, în asemenea hal, așa ceva”!

* Învățătoarea infirmă, în fața comisiei de anchetă, acuzațiile

* IȘJ Gorj: Nu am cerut oprirea niciunei anchete! Nu se vrea nicio mușamalizare!

În luna aprilie, Parchetul de pe Judecătoria Târgu-Jiu a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă pe numele învățătoarei Anca Boureanu, de la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” din municipiu, la sesizarea DGASPC Gorj. De altfel, instituția de protecție socială a realizat o evaluare psihologică pentru doi elevi ai învățătoarei respective, la sesizarea părinților, scoțând în evidență teama copiilor față de cadrul didactic și existența unei fapte de natură penală, care ar fi fost comisă de cadrul didactic în cauză. În raportul întocmit după evaluarea copiilor, psihologul DGASPC evidențiază faptul că ambii copii nu mai doresc să fie certați, jigniți și bătuți de către învățătoarea care, în fața comisiei de anchetă a unității de învățământ, nu și-a recunoscut faptele pentru care este, în prezent, cercetată. În baza unei cercetări prealabile și IȘJ Gorj consideră că incidentele semnalate, care fac obiectul dosarului penal nr. 1879/P/2022, nu ar fi reale, refuzând, în același timp, potrivit părintelui reclamant, să cerceteze motivele pentru care, și în anii anteriori, mai mulți elevi din clasa acestei învățătoare (unii chiar în timpul anului școlar) și-au cerut transferul, pe motiv că demersul nu intră în atribuțiile acestei instituții. De altfel, IȘJ Gorj, prin inspectorul general Dana Constantinescu, susține că instituția nu poate sancționa cadrul didactic, că a verificat prin inspectorii de specialitate sesizările, că a aprobat transferarea legală a copiilor și că nu ar fi încercat să determine părinții să oprească ori sa mușamalizeze ancheta penală, în curs.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au în lucru acest dosar penal care întrunește, conform sesizării DGASPC, elementele caracteristice ale purtării abuzive ale cadrului didactic la adresa elevilor. Asta, pornind de la cuvinte dure adresate de cadrul didactic elevilor și până la lovire, tragere de urechi sau de perciuni, totul, urmat de crearea unei stări de teamă în rândul elevilor. Raportul de evaluare psihologică a elevilor denotă acest lucru și a fost transmis, ca atare, Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu.

Caz grav! IȘJ Gorj, arbitru în acest conflict intern din cadrul școlii

Între timp și aparținătorii elevilor respectivi se adresează cu sesizări scrise Inspectoratului Școlar Județean Gorj dar și unității de învățământ, sesizând că învățătoarea copiilor ar săvârși cu intenție subevaluarea elevilor în cauză, hărțuire și presiune morală la adresa minorilor, acte de violență și chiar insultă directă asupra celor doi copii, în vârstă de 9 ani fiecare. Într-o reclamație scrisă adresata IȘJ dar și Școlii Gimnaziale nr.4 Târgu-Jiu sunt descrise fiecare din aceste acte ale cadrului didactic. Subevaluarea elevilor vorbește despre un concurs de matematică la care, în luna martie a acestui an, au fost selectați, din clasa învățătoarei reclamate, în cea mai mare parte, elevi care frecventau after school-ul privat al cadrului didactic, fără alte explicații. ,,În această situație, o parte dintre elevii care nu au fost selectați s-au simțit defavorizați și discriminați, în detrimentul colegilor lor care, până la acel moment, nu au dovedit anumite performanțe școlare”, se arată în sesizarea ajunsă pe masa inspectorului școlar general, în care se subliniază clar că toți elevii selectați frecventau after school-ul învățătoarei în cauză.

Este descrisă cu aceeași coerență și hărțuirea morală și presiunea, acestea fiind exercitate de cadrul didactic la adresa copiilor dar și a părinților care se văd nevoiți să își înscrie copii la after school-ul Ancăi Bouleanu. Se menționează că, copiii aparținătorilor care au reclamat învățătoarea au fost înscriși timp de un an și jumătate la această formă de învățământ privat dar elevii au fost retrași ,,datorită comportamentului abuziv al domnișoarei învățător care le aplica corecții fizice(îi bătea, îi trăgea de urechi sau de perciuni, îi lovea cu palma peste ceafă etc..)”. Se subliniază că acești copii ar fi fost supuși unei presiuni morale constante în timp orelor, după ce părinții au ales să nu mai plătească învățătoarei aceasta formă de educație privată. În cuprinsul reclamației se mai subliniază că elevii ar fi avut parte de comportamentul violent al cadrului didactic cu începere din clasa I, până aproape de finalul clasei a II-a. Părintele menționează că ar fi rugat cadrul didactic insistent să oprească acest mod violent de educare, și demonstrează acest lucru cu mesajele telefonice trimise învățătoarei. Dar există și un mesaj în care chiar cadrul didactic recunoaște că a educat în această manieră copii. Părintele susține, în acest context, că minorii aveau parte de o educație violență și la școală și la after school-ul cadrului didactic. Deoarece învățătoarea ar fi continuat comportamentul violent și după retragerea copiilor de la after school, părintele roagă un inspector școlar să intervină la clasă, fără să menționeze cine a reclamat. La momentul inspecție, învățătoarea indică, din prima, părintele care a sesizat nereguli, dar nu face nimic pentru a-și schimba modul de predare la clasa, mai spune părintele reclamant. După scurt timp, un alt inspector școlar primește sesizări de la alt părinte din aceiași clasa, în legătură cu comportamentul abuziv al cadrului didactic. Face verificări la clasă dar, nici în acest caz, nu se iau măsurile dorite de către părinte. În concluzie, până la anunțarea în scris a incidentelor de la Școala nr. 4 în Inspectoratul Școlar Județean se cunoșteau deja problemele legate de comportamentul învățătorului Anca Bouleanu. Cu toate acestea, IȘJ Gorj este acuzat că nu face mare lucru pentru oprirea tensiunilor. Asta, până la finalul lunii mai când inspectorul școlar general vine, personal, la ședința CA-ului școlii, unde sunt chemați și cei doi părinți. ,,IȘJ Gorj a verificat situația reclamată prin inspectorii trimiși la școală. Am transmis un răspuns părintelui, în urmă verificării, am aprobat apoi transferul elevilor la cerere dar am primit apoi un răspuns la răspunsul IȘJ prin care părintele, avocat de profesie, nu a fost mulțumit de concluziile controlului. Am participat, apoi, personal, la ședința respectivă de CA. Din păcate discuțiile nu au fost cum m-aș fi așteptat, motiv pentru care am părăsit ședința. Cel care trebuie să ia o decizie în legătură cu cadrul didactic, dacă sunt indicii legate de încălcarea legii, este directorul scolii, nu IȘJ”, a precizat Dana Constantinescu, inspector general ISJ Gorj.

Comisia de anchetă a școlii a pus sau nu batista pe țambal?!

La reclamația aparținătorilor celor doi elevi, la nivelul școlii gimnaziale din Târgu-Jiu se întrunește o comisie de anchetă, formată însă, spun părinții copiilor, din persoane apropiate cadrului didactic. Deși comisia este contestată, conducerea școlii nu schimbă componența acestui organism care decide, cum era de așteptat, să respingă sesizarea, motivând, în scris, că acuzele la adresa cadrului didactic au fost respinse. ,,Comisia de anchetă, nu una de disciplină deoarece nu au fost motive pentru întrunirea unui astfel de organism, a fost formată din profesorii de la clasă(singurii care puteau știi dacă se confirmă acuzațiile în rândul elevilor) și un cadru didactic de clasa a III-a. Concluziile comisiei au fost că acuzele nu se confirmă. Părinții elevilor au fost și ei audiați însă au negat acuzațiile, dimpotrivă, au precizat că sunt mulțumiți de învățătoare. Elevii au fost apoi transferați la alta clasă, fapt care a mulțumit apartinatorii. De altfel și cei doi școlari s-au integrat rapid în noua clasă. Am crezut că lucrurile s-au oprit aici, dar nu s-a întâmplat asta, părinții continuând să reclame. Pe linie educațională am făcut tot ce se putea, conform legii”, a declarat directorul școlii Vasile Udroiu. Părinții copiilor în cauză, unul cadru didactic, sunt chemați, apoi, în fața CA-ului școlii la discuții privind sesizarea respinsă, asta după ce se acceptă transferul școlarilor la o altă clasă din cadrul aceleiași scoli gimnaziale. Din păcate, ședința se transformă în una în care părinții spun că li s-ar fi cerut, într-un fel sau altul, să renunțe la acuzații, asta deși se cunoaște că există un dosar penal în lucru la Parchetul Târgu Jiu, deja de o lună de zile. Părinții copiilor spun că au refuzat să accepte presiunea CA-ului la adresa lor și au anunțat că vor continua acest demers, știut fiind că elevii vor fi audiați, marți, de procurorul de caz la PJ Târgu Jiu. Părinții minorilor spun că, în această ședință, ar fi fost amenințați și intimidați de către CA, cum, probabil, au fost și ceilalți părinți ai elevilor din clasă, cu intenția clară de mușamalizare a incidentului. Singurul membru al CA care ar fi avut o poziție corectă fața de incident este fostul viceprimar al municipiului, consilierul Adrian Tudor. Acesta a declarat, în plen, că problema este de competența procurorilor, spun apartinatorii minorilor. Directorul școlii neagă însă că s-ar fi încercat o mușamalizare a cazului. ,,A fost o ședință tensionată dar nu am făcut presiuni și nu am solicitat oprirea vreunei anchete. Am întrebat părinții, de mai multe ori ce mai vor, atâta timp cât, procedural, am parcurs toate etapele unei astfel de investigații privind activitatea cadrului didactic reclamat la școală. Punctul de vedere al școlii este că s-a procedat corect și nu exista elemente care să confirme acuzațiile la adresa cadrului didactic. Referitor la activitatea învățătoarei la after school-ul său privat, acest lucru nu privește școala. Acest lucru este de competența procurorilor”, a completat directorul Udroiu.

Fosta conducere a școlii, implicată în acțiuni netransparente!

Trebuie menționat că au mai existat cazuri similare în școală, relatate de presa vremii, când fosta conducere a unității de învățământ, a făcut tot ce era posibil să mușamalizeze conflictele, pentru a păstra imaginea nepătată a școlii. În ce privește cadrul didactic, Anca Bouleanu a negat, în fața comisiei de anchetă a școlii, că s-ar face face vinovată de acuzele ce i se aduc. Învățătoarea va fi însă audiată și de procurorul de caz, ancheta fiind în curs.

Există precedent!

Grav este, că pe rolul unor instanțe din țară, există dosare similare, cu cadre didactice trimise în judecată, în calitate de inculpați, pentru purtare abuzivă. Mai mult, profesorii în cauză au fost și condamnați la plata unei amenzi penale și la muncă în folosul comunității. De asemenea, pe latură civilă, inculpații au fost condamnați la plata unor daune morale substanțiale către elevii care au reclamat faptele la anchetatori.

A.Stoica