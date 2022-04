Învățăm să trăim împreună pentru o societate mai rezilientă, competitivă și unită

Nr. candidatură: 2020-1-RO01-KA104-079670

Asociația Luckovid derulează în prezent proiectul Erasmus+: 2020-1-RO01-KA104-079670 Învățăm să trăim împreună pentru o societate mai rezilienta, competitivă și unită.

Acest proiect a facilitat participarea formatorilor noștri la cursuri prin care să iși dezvolte competențele în domeniul creării de cursuri de calitate pentru EA (educația adulților), managementul emoțiilor si stresului si folosirea de tehnici inclusive în activitățile de formare a adulților. Întrucât pe plan local oferta de cursuri privind educația adulților este limitată, fiind predominant axată pe formarea continuă si perfecționarea vocațională într-o manieră tehnică/învechită, obiectivul urmărit a fost internaționalizarea asociației prin participarea la activități de formare oferite de furnizori cu experiență, schimbul de experiență/crearea de legături cu organizații internaționale de EA, pentru ca formatorii noștri să dobândească cunoștințe în domeniul EA, să dezvolte idei de cursuri atrăgătoare si să învețe abordări moderne în EA, metode și tehnice inovatoare si inclusive ce sunt folosite cu eficiență de furnizorii de EA din străinătate.

În alegerea acestor cursuri ce răspund intereselor/obiectivelor proiectului nostru, am avut în vedere atât conținutul cursului (obiective, rezultate ale învățării preconizate, descrierea activităților), experiența organizației/activitatea sa în mediul Internet, păreri ale participanților la activități furnizate de respectiva organizație, recomandări din partea altor asociații implicate în educația adulților, cât mai ales organizarea cursului.

În acest sens formatorii asociației noastre: Dragotă Teodora, Miu Ionela, Băltărețu Ovidiu, Dragotă Grigore Marian, Negrea Adriana, Teodorescu Constanța au participat în această vară la următoarele cursuri de formare:

-21st CENTURY APPROACH TO ADULT EDUCATION,1 – 7 August 2021, Croația

-MINDFULNESS AND MEDITATION: OUTDOOR AND RELAXING EDUCATION, Alicante,10-17 iulie 2021

– LEGENDS AND CULTURE: THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY ,18-24 iulie 2021, Reijavik, Islanda

Prin aceste participări am urmărit ca formatorii noștri să se dezvolte atât personal, dar și să dobândească competente manageriale prin implicarea în implementarea proiectului, didactice certificate internațional, și să fie capabili să folosească metode moderne/mijloace inclusive/inovatoare de formare, să identifice nevoile de formare, să planifice cursuri eficiente/de calitate de EA, să evalueze impactul/viabilitatea lor (în special ca urmare a parcurgerii cursului 3 Golden Steps to Create Effective Training Courses), tehnici folosite în educația relaxării de creare a unei atmosfere de lucru pozitive ce cresc eficiența activităților de formare prin eliminarea stresului, stimularea motivației, creativității, asertivității, crearea de comportamente inclusive ce promovează toleranța, empatia tehnici inclusive în EA și își vor îmbunătăți ideile de cursuri ce promovează incluziunea, multiculturitatea.

Toate acestea vor contribui la sustenabilitatea proiectului/atingerea scopului asociației de a crea activități de formare de calitate și atractive în domeniul EA, de a influența alți furnizori de EA din țară prin diseminarea si punerea la dispoziție a produselor proiectului/lecțiilor învățate, dar și internațional pe platformele dedicate (ec.europa, EPALE), precum și de dezvoltare și internaționalizare a asociației prin crearea de legături cu parteneri întâlniți la cursuri, crearea de parteneriate (EPALE) și viitoare activități Erasmus (mobilități, job shaddowing, parteneriate), să își crească capacitatea organizațională prin dezvoltarea competențelor formatorilor în domenii prioritare:

– crearea de cursuri eficiente, educația relaxării și practici inclusive în educație

– internaționalizarea activității și câștigarea de experiență în proiecte Erasmus dedicate EA, inclusiv prin schimbul de experiență cu alți furnizori de EA din alte state europene și crearea de legături/parteneriate

-crearea unui mediu pozitiv în organizație care să contribuie la calitatea lucrului în echipă

-acumularea de experiență în programe de EA, să dobândească și să își dezvolte metode/tehnici inovatoare și inclusive de predare/învățare

-cunoașterea tehnicilor de reducere a stresului, de îmbunătățire a abilității de a rezolva conflicte

-experiență în programe de EA, dobândirea și dezvoltarea de metode/tehnici inovatoare si inclusive de predare/învățare

– creșterea numărului de evenimente de calitate ce promovează valori europene, dezvoltarea personală, egalitatea de șanse, incluziunea socială, dialogul cultural

– sprijinirea decidenților de EA în formularea politicilor/ofertei de EA si alocarea EA unei ponderii egale cu educația școlară/tineretului, precum și ceilalți furnizori de programe de educație școlară/tineret

-adaptarea ofertei la nevoile adulților și influențarea furnizori locali de EA în îmbunătățirea ofertei de programe de EA, să o facă mai atrăgătoare

pentru beneficiari, mai sustenabilă/mai realistă în sensul abordării nevoilor reale ale beneficiarilor prin diseminarea lecțiilor învățate în proiect

-formatorii implicați în educația adulților să cunoască și să poată folosi metode de conștientizare a partinirii inconștiente, de înțelegere a diversității și diferențelor culturale, de dezvoltare a conștientizării culturale, comunicare interculturală, dezvoltarea de practici inclusive.

-crearea unei atmosfere pozitive în asociație, creșterea motivației/creativității și a calității comunicării/lucrului în echipă, creșterea încrederii în sine a formatorilor care vor contribui la dezvoltarea într-un mod creativ a asociației și la deschiderea formatorilor/altor membri spre participarea la activități de proiecte Erasmus, inclusiv job shadowing/inițierea de parteneriate strategice

-îmbunătățirea cunoștințelor despre Uniunea Europeană/educația adulților în Europa, precum și a modalităților de evaluare a contextului în vederea

adaptării ofertei de cursuri la contextul real european și la standardele de educație europene

-dezvoltarea ideilor pentru viitoare activități de formare care să promoveze cunoașterea și respectarea drepturilor omului, atât ca subiect, cât și ca scop, prin tehnici inclusive si de relaxare

-dezvoltarea competențelor manageriale/organizaționale/de proiect, inclusiv ca urmare a participării la implementarea proiectului și participarea la cele trei mobilități ce vizează organizarea de activități de formare, precum și dezvoltarea competențelor lingvistice și abilităților sociale/interpersonale care vor facilita implementarea cu succes a unor viitoare proiecte Erasmus

-îmbunătățirea abilităților soft și sociale/interculturale a formatorilor, dar si încurajarea membrilor asociației să își îmbunătățească cunoașterea unei limbi străine și abilitățile personale/profesionale, ce vor constitui un avantaj în stabilirea unei legături cu alți furnizori europeni de educație a adulților, precum și cu beneficiarii viitoarelor activități de educație a adulților

-dezvoltarea competențelor formatorilor în domenii considerate prioritate: formarea de cursuri de calitate/eficiente în domeniul educației adulților, managementul stresului/conflictului/creșterea toleranței prin educația relaxării și integrării tehnicilor inclusive.

Astfel, abordările inovatoare/metodele/mijloacele si tehnicile moderne si inclusive dobândite prin participarea la mobilități, coroborate cu abilitățile menționate anterior vor rezulta în crearea de activități de formare/cursuri de calitate/eficiente in domeniul educației adulților

-înțelegerea diversității și stimularea ei pozitivă pentru reducerea discriminării, conflictelor și crearea unui mediu bun pentru învățare care să dezvolte competențe emoționale, sociale, civice, interculturale, gândire critică și asertivitate, abilitatea de a rezolva conflictele asigurând astfel eficiența cursurilor de educație a adulților pe care le vom furniza.

Formatorii participanți la aceste cursuri au realizat diseminări prin care au oferit materiale și au diseminat modele de bună practică rezultate în urma participării la aceste cursuri și vor propune atât comunității locale, cât și celei internaționale

– A European heritage, Lands of legend – Southwestern Romania” (O moștenire europeană, Plaiuri de legenda- sud-vestul României), formatori: Teodorescu Constanța, Dragotă Teodora

-,,A European approach to Mindful Eating and cooking: How to Improve Your Mood While Cooking for Loved Ones”, ,,O abordare europeană: Gătitul și mâncatul prin mindfulness: cum să-ți îmbunătățești starea de spirit în timp ce gătești pentru cei dragi” Miu Ionela, Dragotă Grigore, Băltărețu Lucian

– ,,Approaching new technologies in European Adult education”, Nodea Gabriela, Nodea Eugen

-Teatrul în educația adulților, o viziune europeană, Théâtre et techniques théâtrales dans l’éducation des adultes, une vision européenne. formator: Stoian Loredana

În cadrul proiectului au fost realizate două materiale: o broșură ce va fi folosită în cadrul primului curs: A European heritage, Lands of legend – Southwestern Romania” și o cărticică de povești mindfulness ce poate fi folosită atât de copii, cât și de profesori, părinți și bunici.

Menționăm de asemenea parteneriatele cu Asociația Smart Educational, Centrul de Excelență Gorj, Biblioteca Județeană Gorj.

Apreciem că Asociația noastră a devenit mult mai vizibilă din punct de vedere internațional și prin cursurile pe care formatorii participanți le propun comunității locale și internaționale vor avea un impact local sporit asupra viziunii mai europene privind educația adulților.

Președinte:

Prof. Dragotă Teodora