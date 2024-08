Interviu cu domnul profesor Dănuţ Birău, primarul oraşului Târgu-Cărbuneşti! – ,,A fi «un om al cetăţii» înseamnă a fi un om dedicat tuturor activităţilor pentru care ai fost mandatat, care aduce un plus de valoare localităţii şi oamenilor”!

-V.G. Domnule profesor, Dănuţ Birău, suntem într-o săptămână în care oraşul pe care îl păstoriţi îmbracă haine de sărbătoare, aşa că v-aş ruga să ne spuneţi, ce înseamnă aceasta pentru dumneavoastră şi pentru oraşul Târgu-Cărbuneşti?

-D.B. În primul rând, vă spun: «Bine aţi venit» pe la noi, iar, de la început, vă pot spune că viaţa aceasta de administraţie, îţi oferă puţin timp liber, pentru că nu prea ai sâmbete şi duminici libere, nici zile de concediu prea multe, dar, important este că facem ceva bine prin activitatea desfăşurată, ca dovadă că anul acesta, am fost reconfirmaţi cu un vot covârşitor de către electoratul nostru de la Târgu-Cărbuneşti.

-V.G. Vă felicit din inimă pentru realegere şi cred că este o dovadă a încrederii pe care v-o acordă oamenii în continuare!

-D.B. Vă mulţumesc, iar, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, sigur, este o săptămână de sărbătoare în care oraşul Târgu-Cărbuneşti primeşte oaspeţi din tot judeţul şi din ţară, prin prisma faptului că Mănăstirea «Sfântul Proroc Ioan Botezătorul – Cămărăşeasca», îşi sărbătoreşte hramul, iar, autoritatea publică locală foloseşte acest prilej pentru a organiza şi un Festival de muzică lăutărească intitulat «Gena Bârsan», prin care aducem un omagiu uneia dintre cele mai renumite cântăreţe ale Gorjului, deci, acesta este inclus în programul «Zilele Oraşului Târgu-Cărbuneşti», care mai conţine, pe lângă aceste activităţi ecumenice şi artistice, o competiţie de automobilism sportiv iniţiat de vreo patru ani de zile şi care s-a desfăşurat în cadrul etapei a patra în zilele de 24 şi 25 august.

-V.G. S-ar putea spune că Hramul Mănăstirii este o încununare a Sărbătorii «Zilele Oraşului», când slujeşte la Sfânta Liturghie Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei!

-D.B. Da, pentru că şi în anul acesta, ca în fiecare an, Înaltpreasfinţia sa va sluji la Sfânta Liturghie, pentru că întotdeauna, ceea ce e bun, laşi la urmă, iar, în acest fel, ne înscriem în cadrul «Zilelor Oraşului», între 24 şi 29 august.

-V.G. Am avut o vară fierbinte, dar, vremea se mai răcoreşte puţin!

-D.B. Da, am avut o vară atipică, prin temperaturi foarte mari, cu o secetă profundă care a afectat reţeaua hidrografică şi pe cea de vegetaţie, inclusiv acolo în pădure la «Stejeret», unde pământul e acoperit de un covor de frunze uscate! Cred că acesta este un semnal pentru noi, oamenii, ca să încercăm să fim mai prietenoşi cu mediul, pentru că în caz contrar, nici mediul nu mai e prieten cu noi.

-V.G. Aşadar, «Zilele Oraşului» s-au desfăşurat după programul bine stabilit!

-D.B. Da, pentru că în ziua de marţi, 27 august, în pădure la «Stejeret», am avut un spectacol ce a debutat cu copiii de la Ansamblul folcloric «Gilortul» şi de la Grupa de dans «Primavera», iar, după aceea un spectacol de muzică uşoară cu doi artişti de la Bucureşti, iar miercuri, 28 august, am avut o zi dedicată folclorului, când am început de la ora 17,00 cu deschiderea Festivalului de muzică lăutărească «Gena Bârsan», la care au participat lăutari renumiţi din Gorj, şi după ora 20,30 au urcat pe scenă Adi Ologu şi Violeta Constantin.

-V.G. Şi pentru astăzi, 29 august, vom avea ultima sărbătoare din anul calendaristic bisericesc…

-D.B. De dimineaţă, vom fi cu toţi la Sfânta Liturghie la mănăstire, ca să ne reculegem puţin pe malul Gilortului, după care seara, la «Stejeret», îi vom avea pe prietenii noştri, Formaţia «Triton» şi pe solistul Constantin Enceanu, pentru a încheia «rotund» sărbătorile din acest an! Sper că vremea ne va ajuta şi vom avea un public numeros care să se bucure împreună cu noi!

,,Pentru că e bine să-ţi propui mai mult, ca să reuşeşti în viaţă”!

-V.G. Sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat în mandatul ce se va încheia în curând?

-D.B. Trăgând o linie, undeva în jur de 80-85 la sută, am dus la bun sfârşit promisiunile făcute acum patru ani, iar, lucrul acesta e îmbucurător, pentru că e bine să-ţi propui mai mult, ca să reuşeşti în viaţă! Avem realizări, atât în infrastructura rutieră, cât şi în cea de apă şi canal, gaz şi infrastructură spitalicească, infrastructură şcolară! Prin urmare, avem o paletă largă de activităţi în educaţie şi în alte domenii!

-V.G. Deci, să înţeleg că sunteţi mulţumit de ceea ce aţi realizat ca primar!

-D.B. Nu pot da un răspuns categoric, dar, cred că în localitatea noastră, ne-am făcut bine treaba, iar, acest lucru s-a văzut în votul acordat de către alegători!

-V.G. Ce vă propuneţi în mod deosebit, pentru mandatul viitor?

-D.B. În mandatul viitor, îmi propun să termin proiectele pe care le-am început şi pe care o să le începem pe parcurs, pentru că vom avea la fiecare gospodărie drum asfaltat, apă curentă, reţele de canalizare şi de gaze! În curând, merg la Bucureşti pentru a semna un contract la Ministerul Energiei pentru un parc foto-voltaic de un megawat, care va asigura consumul de energie electrică necesar insituţiilor publice din localiate: primărie, spital, liceu, judecătorie etc, iar, banii economisiţi să-i putem folosi în alte proiecte.

-V.G. Domnule primar, mi-am propus ca să nu vorbim despre politică, dar, termenul ca atare derivă din cuvântul grecesc «polis», adică, a fi «un om al cetăţii», de aceea, în finalul dialogului nostru, aş dori să ne spuneţi, ce înseamnă, a fi «un om al cetăţii»?

-D.B. Înseamnă a fi un om dedicat tuturor activităţilor pentru care ai fost mandatat, care aduce un plus de valoare localităţii şi oamenilor care trăiesc aici, înseamnă a fi un om care să aibă credinţa în Dumnezeu şi să nu facă un lucru doar pentru a brava că a mutat o păiatră dintr-un loc în altul.

-V.G. Vă mulţumesc pentru acest interviu şi vă doresc sănătate, iar, Bunul Dumnezeu să vă ocrotească în tot ceea ce faceţi în oraşul lui Tudor Arghezi!

Profesor dr. Vasile GOGONEA