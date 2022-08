Interes scăzut pentru locurile de muncă vacante!

Gorjenii care sunt șomeri nu par interesați de locurile de muncă disponibile la nivel de județ. O dovedește și minibursa pe care Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă a organizat-o ieri la solicitarea unui important angajator din zona Rovinari, interesat să ocupe 300 de locuri de muncă vacante.

Cei veniți la discuțiile cu reprezentanții angajatorului au avut opinii diferite despre slujbele oferite, cei interesați să se angajeze fiind în special persoane în vârstă. Această categorie de oameni e formată din persoane care mai au câțiva ani până la pensie și încearcă să lucreze oriunde pentru a avea vechimea necesară pensionării ulterioare. „Am lucrat în construcții, dar am rămas șomer. La zidărie mă pricep cel mai bine și aș mai avea nevoie de trei ani ca să apuc să ies și eu la pensie. Am venit aici și le-am spus că aș lucra orice, că sunt obișnuit cu munca de jos. La vârsta mea e greu să mai găsești un loc de muncă, să știți. Și aici mi-au spus că o să mă contacteze dânșii, deși nu cred că o să mai mă sune cineva”, a spus un șomer. O femeie le-a precizat și ea angajatorilor cam aceleași argumente, după ce și-a scris numele pe un tabel în speranța că va fi sunată în următoarele zile. „Am lucrat ani de zile la Termocentrala de la Rovinari, dar am ajuns în șomaj. Am diplome și am și lucrat ca mecanic și mașinist, iar acum mai am nevoie de câțiva ani la vechime ca să pot să ies la pensie. Le-am spus că pot să lucrez și la Târgu-Jiu și la Rovinari, oriunde, pot să fac și naveta. Pot să vin și de la Turceni că am casă acolo, mă interesează să prind un loc de muncă pentru a face vechimea de care am nevoie ca să mă pot pensiona. Vreau să stau și eu liniștită apoi, deși știu că nu o să fie cine știe ce pensie”, a spus femeia. La sediul Agenției au venit și gorjeni mai puțin interesați de găsirea unui loc de muncă.

Tinerii au absentat de la minibursă, iar la intrarea în sediul AJOFM erau mai mulți cei interesați să își pună viza pe luna curentă și să plece acasă. „Nu îmi trebuie loc de muncă acum. De abia m-au dat afară de la locul la care am muncit până acum. Am venit aici să îmi bag dosarul de șomaj, nu să mă angajez. Cu angajatul mai încolo, mai întâi un pic de șomaj și mai peste câteva luni vedem ce-om mai face”, a spus bărbatul.

Andreea Tudorescu, reprezentanta angajatorului din Rovinari, a menționat că firma caută salariați inclusiv pentru fabrica de la Brașov, gorjenii care ar urma să lucreze acolo având la dispoziție o serie de facilități și avantaje fiscale, menite să îi încurajeze să se mute la noul loc de muncă.

„Avem posturi vacante de operator linie, adică montator subansamble și muncitor necalificat. De asemenea, căutăm colegi ca stivuitoriști și manipulanți mărfuri. S-au prezentat persoane interesate de aceste oferte, dar au venit în număr destul de mic. Este o problemă generală pe piața muncii în privința celor interesați să se angajeze. Noi, ca și companie, avem unități de producție în mai multe orașe din țară. De aceea oferim posibilitatea ca persoanele care aplică pentru un job să rămână fie în fabrica de la Rovinari, fie să opteze pentru fabrica de la Brașov. Acolo beneficiile oferite sunt mult mai mari pentru că mergem pe ideea că persoanele care pleacă din Gorj trebuie să aibă venituri suplimentare, li se oferă diverse facilități. Li se oferă cazare, transport gratuit, precum și o diurnă zilnică plătită în fiecare zi lucrată pentru fiecare persoană angajată la noi. De asemenea, au o bonificație astfel încât dacă persoana lucrează în cadrul companiei noastre să aibă posibilitatea să consume ceva de la cantina fabricii noastre”, a spus reprezentanta angajatorului. La nivelul județului rata șomajului este sub 3%, adică foarte scăzută, directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac menționând că peste câteva săptămâni o altă minibursă va fi organizată după ce un alt angajator a anunțat că are nevoie de 300 de muncitori. „La solicitarea unui mare angajator din județ am organizat această minibursă la sediul Agenției Județene. Este o facilitate pe care o oferim celor care își caută un loc de muncă, dar venim și în sprijinul angajatorului care dorește să angajeze forță de muncă. Mai avem angajatori la nivel de județ în situația aceasta și, de aceea, în perioada următoare vom organiza o altă minibursă pentru un angajator care are peste 300 de locuri de muncă vacante disponibile și care are lucrări în toată țara. La momentul actual avem la nivel de județ 3594 de șomeri, din care 931 sunt indemnizați, iar rata șomajului este de 2,65%. Este o rată destul de mică, mai ales că în ultimii ani a fost constant sub 4%, iar în ultimul an chiar sub 3%”, a menționat directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac.

