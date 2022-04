Înfrângere la malul mării

CSM Târgu Jiu a fost învinsă de Athletic Constanța, într-un meci care a contat pentru etapa a 29-a din LNBM. Gazdele s-au impus cu 87-80, după o partidă echilibrată. Pe sferturi, scorul a fost 23-22, 22-25, 21-13, 21-20. Căpitanul formației noastre, Porter Troupe, a izbutit o nouă prestaţie foarte bună şi a terminat confruntarea cu 23 de puncte și o pasă decisivă. Carl Dylan a contribuit cu 14 puncte şi 6 recuperări, iar Titus Nicoară a adăugat 9 puncte şi 7 recuperări. Dintre jucătorii gorjeni au evoluat Octavian Ilie (20 de minute, 2 puncte şi 3 pase decisive) şi Andrei Bărăgan (1 minut). După meci, antrenorul Claudiu Alionescu a declarat că succesul constănţenilor este unul meritat, iar CSM a păcătuit în defensivă şi a jucat mai mult individual în partea a doua a a încleştării. „Din păcate nu am reușit să ne prelungim seria de victorii așa cum ne doream. Am suferit în primul rând la nivelul de agresivitate, unde nu am avut răspuns la nivelul impus de către ei. În alt doilea rând, după pauză au scăzut un pic și jocul colectiv și asta ne-a costat, în special în sfertul trei. Dar cel mai important factor îl reprezintă apărarea, cu 87 de puncte primite este foarte greu să câștigi, și aici a fost marea noastră problemă astăzi. Aș vrea totuși să remarc și un aspect pozitiv, faptul că am rămas în meci și am luptat până la capăt chiar și atunci când lucrurile nu au mers în direcția dorită. Una peste alta, cred că astăzi Constanța a fost echipa mai bună și au meritat victoria”, a declarat antrenorul pentru site-ul oficial al grupării gorjene.

CSM Târgu Jiu: Carl Dylan 14p, Andrei Bărăgan, Brandon Sly 8p, Kendarrius Hamilton 7p, Porter Troupe 23p, Ahmed Bashir 8p, Titus Nicoară 9p, Răzvan Pavel, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, Malik Morgan 9p, Octavian Ilie 2p. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Următorul meci pentru alb-albaştrii este programat pe 19 aprilie, la Focșani.

Cătălin Pasăre