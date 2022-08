Înfrângere în amicalul de la Vâlcea

CSM Târgu Jiu a înregistrat un eşec în al treilea amical al verii, unul disputat împotriva unei echipe extrem de puternice, SCM Râmnicu Vâlcea. Vizitatoarele au cedat, în Sala ,,Traian”, într-o partidă de verificare disputată cu o formaţie care a terminat pe podium anul trecut, scor 39-32. ,,În prima parte a meciului, gorjencele au ţinut aproape de echipa gazdă şi au avut momente bune, atât pe parte defensivă, cât şi ofensivă, însă echipa din Vâlcea a intrat la vestiare cu un avans de 5 goluri, scor 21-16. Repriza secundă s-a disputat cam pe aceleaşi coordonate, cu CSM Târgu Jiu care a dat o replică destul de bună, dar experienţa echipei din Vâlcea şi-a spus cuvântul în cele din urmă”, a scris site-ul oficial al clubului nostru. Sabine Klimek, Vanessa Predescu şi Cristina Popovici nu au putut fi folosite în acest meci. Antrenorul secund al grupării alb-albastre, Andrei Enache, s-a declarat mulţumit de ritmul de joc, dar şi de calitatea adversarului. ,,A fost un meci în care am întâlnit una dintre cele mai puternice echipe din campionat, iar ritmul a fost unul foarte ridicat. Am avut momente bune de joc, dar nu am reuşit să avem constanţă pe toată durata partidei, asta şi din cauza valorii ridicate a adversarelor. Încă suntem în perioada de acumulare, aşa că avem nevoie de asemenea jocuri, pentru ca la începutul campionatului să fim în cea mai buna formă”, a spus Enache. Bent Dahl, principalul formației vâlcene, a declarat că obiectivul realist pentru ,,vecina” din Liga Florilor este calificarea în cupele europene. ,,Sunt multumiț de ce am văzut, dar suntem încă departe de nivelul cel mai înalt, va trebui să muncim în continuare. Am fost surprins să văd atât de mulți suporteri în tribună, că și-au rupt din timpul lor pentru a ne urmări. Așteptările vor fi mereu mari la acest club, dar trebuie să fim și realiști, nu avem un lot așa numeros, suntem la mică distanță de posibile probleme dacă apar accidentări. Din punctul meu de vedere, cupele europene trebuie să fie ținta”, a precizat Dahl. Până acum, CSM Târgu Jiu a mai disputat alte două partide amicale, ambele cu SCM Craiova (33-34, 25-23). La sfârşitul săptămânii, echipa de handbal va merge la Zalău, pentru o altă competiţie de pregătire.

Cătălin Pasăre