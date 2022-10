Înfrângere dureroasă pentru baschetbaliști

CSM Târgu Jiu rămâne fără victorie în Liga Națională de Baschet Masculin. Îngrijorător este faptul că din trei înfrângeri, două au fost înregistrate cu contracandidate la rămânerea în prima divizie: CSM Târgu Mureș și CSM Miercurea Ciuc. Mai frustrant este că trupa gorjeană a părut în controlul ultimei partide, dar nu a știut să gestioneze finalul meciului.

Ciucanii au preluat conducerea în minutul 36 și au reușit să câștige o confruntare extrem de importantă. Pe de altă parte, ambele echipe și-au adjudecat două sferturi. Scorul final a fost 92-87 (23-26, 19-24, 27-22, 23-15). La plusuri, putem trece evoluția lui Xavier Cannefax. Cel din urmă venit a avut o prestație încurajatoare și în meciul de debut cu Rapid, iar acum a fost cel mai bun marcator al vizitatorilor, cu 17 puncte. Fundașul american a reușit și 5 pase decisive. Tot 5 assisturi a contabilizat și compatriotul său Dylan Frye, care a terminat jocul cu 15 puncte. Dintre jucătorii gorjeni, cel mai mult a evoluat Camil Berculescu. Acesta a reușit, în 30:44 minute, 7 puncte, 4 recuperări și 4 pase decisive. Defensiva rămâne principala problemă a gorjenilor, care par în continuare foarte vulnerabili sub panou. După meci, antrenorul Claudiu Alionescu a luat toată vină asupra lui. ,,Întreaga responsabilitate pentru acest rezultat este a mea, nu am reușit poate să-i focusez pe jucători la importanța acestui meci. Este frustrant să pierdem un meci pe care l-am controlat în totalitate, timp de 35 de minute. Am marcat 87 de puncte în deplasare și nu a fost de ajuns să câștigăm, chiar dacă știam că Miercurea Ciuc este o e echipă puternică pe teren propriu.

Dacă am avut o zi bună din punct de vedere ofensiv, am avut o zi dezastruoasă din punct de vedere defensiv. Una peste alta, nu avem nicio scuză pentru această înfrângere, într-un meci pe care, încă odată o spun, l-am controlat aproape în totalitate”, a declarat Alionescu pentru csmtargujiu.ro.

CSM Târgu Jiu: Porter Troupe 11p, Dylan Frye 15p, Camil Berculescu 7p, Andriy Agafonov 10p, Andrei Gheorghe 6p, Alexandru Berca, Shamiel Stevenson 11p, Bogdan Penciu, Xavier Cannefax 17p, Tyler Creammer 10p, Flavius Toropu, Octavian Ilie. Antrenor principal: Claudiu Alionescu. Antrenor secund: Alexandru Gliga.

Gorjenii traversează o perioadă grea în LNBM.

Următoarele două meciuri sunt tot în deplasare, cu CSM Ploiești (29 octombrie) și U BT Cluj-Napoca (19 noiembrie). Baschetbaliștii noștri revin în propria sală abia pe 26 noiembrie, cu FC Argeş Piteşti.

Cătălin Pasăre