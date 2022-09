Infinit de emoții într-o cursă de alergare pentru persoane cu dizabilități

* Începe competiția Infinit Race

Asociația Be TeeN din Târg-Jiu organizează în data de 18 septembrie 2022, ora 10.00, o competiție de alergare destinată persoanelor cu dizabilități care se află în scaun cu rotile. Proiectul se numește Infinit Race și este cofinanțat din bugetul Județului Gorj pe anul 2022, arată asociația într-un comunicat de presă.

,,Tocmai pentru că ne dorim să contribuim la dezvoltarea unei atitudini civice corecte în rândul tinerilor și promovăm egalitatea de șanse și nediscriminarea, participarea în cadrul competiției INFINIT RACE se va face în echipa. Astfel, o persoană cu dizabilități aflată în scaun cu rotile se va înscrie la competiție alături de o persoană însoțitor care să ofere sprijin pe întreg traseul cursei de alergare. Traseul va avea în jur de 800 m și se va desfășura pe str. Bd-ul Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu. Pentru a participa la cursă trebuie completat formularul de înscriere

https://forms.gle/UFGZoFkP12BtMP3k6

Toți participanții la cursă vor primi un kit de participare care va conține număr de participare, tricou, apă plată pentru hidratare și diploma de participare. Câștigătorii cursei de alergare vor fi premiați cu premii oferite de sponsorii noștri. Promovând un stil de viață sănătos și prin sport, INFINIT RACE este competiția prin care ne dorim să demonstrăm că putem mai mult, că suntem mai toleranți, că suntem alături unii de alții și că învățăm să ne acceptam și să depășim bariere, limite și prejudecăți.

Preocupați de accesul tinerilor cu dizabilități la informare cu privire la oportunități de angajare și la dezvoltarea vieții sociale, ne-am gândit să oferim, în semn de recunoștință pentru curajul de a participa și finaliza cursa Infinit Race, tuturor participanților, și un curs interactiv cu tema ocuparea forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități.

INFINIT RACE este despre bucuria de a trăi viața din plin! ,,Crede în tine! Și tu poți!”

Asociația BE TEEN a luat naștere în anul 2022 din dorința de implicare a unui grup de prieteni creativi și ambițioși care se încăpățânează și insistă să schimbe lumea din jurul lor. Cu o experiență în activități de voluntariat și lucrul cu copiii și tinerii din centre de plasament de peste 4 ani, echipa BE TEEN își propune să fie alături de copiii, tinerii, adulții și vârstnicii comunității gorjene care au nevoie de sprijin atât din punct de vedere educațional cât și din punct de vedere emoțional. În principiu ne adresăm persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile, ca de exemplu: copiii care provin din medii defavorizate, tineri cu dizabilități, adulți și vârstnici aflați în dificultate. Prin proiectele noastre ne dorim să oferim încredere în forțe proprii, promovăm viața independentă, viața activă prin sport și vrem să dăruim timp și cunoștințe pentru a contribui la dezvoltarea comunității noastre. Echipa BE TEEN își dorește să aducă cât mai multe zâmbete și crede cu tărie că acolo unde există eu vreau, exista și eu pot!”, mai transmit reprezentanții BE TeeN.

