Înecat sub privirile a zeci de oameni într-o apă de 1,5 metri!

O tragedie greu de imaginat s-a produs vineri spre seară la cel mai mare complex de agrement din municipiu, la piscina de pe Insulița Jiului venind două echipaje medicale pentru a acorda primul ajutor unui bărbat de 40 de ani care a fost scos din apă fără suflare. Omul s-a înecat sub privirile altor zeci de persoane care se aflau în piscină și care era convinse că el înoată.

Doar că, la un moment dat, o femeie care filma cum se distra băiețelul ei în apă și-a dat seama că lucrurile ar fi mult mai complicate decât păreau la prima vedere. Pe imaginile surprinse de aceasta se vede cum femeia își întreabă soțul dacă bărbatul în cauză nu stă prea mult sub apă. După câteva clipe cei doi au realizat despre ce ar putea fi vorba și au alertat salvamarul de la piscină și personalul complexului de agrement. Imediat apoi s-a dat alarma la 112 și au venit medicii, dar eforturile acestora au fost zadarnice. Oamenii din piscină au fost șocați de cele întâmplate pentru că apa nu măsoară mai mult de 1,5 metri, fiind riscuri mici pentru cineva să se înece chiar dacă nu știe să înoate. Și, cu toate acestea, tragedia s-a întâmplat totuși. Claudiu Popescu, reprezentant al complexului de agrement, a menționat că bărbatul a fost observat prea târziu în apă pentru ca manevrele de resuscitare să mai aibă efectul scontat. „E un moment destul de dificil, ne doare pe toți și ne pare extrem de rău de ceea ce s-a întâmplat. Am fost acolo la acel moment. Am avut patru oameni pe marginea piscinei, dar nimeni nu l-a văzut. Am fost de față când a fost scos din apă, oamenii noștri au intervenit imediat în momentul în care persoana care a observat bărbatul în apă ne-a alertat. Am fost acolo și am încercat să facem tot ce s-a putut. Toată piscina are aceiași adâncime de 1,5 metri”, a menționat reprezentantul piscinei.

Tot momentul cu cele întâmplate a fost surprins atât cu telefoanele mobile de către cei aflați în zonă, dar și de camerele de supraveghere ale complexului de agrement. Pe imagini se vede cum bărbatul în cauză a stat destul de mult timp și în apă și la soare, dar și la bar, unde a băut câteva beri împreună cu un amic de-al său. Imaginile au ajuns acum și la anchetatori, fiind de un real folos pentru a desluși ceea ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale bărbatului. „A înotat, a stat în apă, a mers dintr-o parte în alta a piscinei, iar apoi, din ce am observat noi pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere, s-a lăsat dintr-o dată la fund. Nu a mai schițat niciun gest, în sensul de a cere ajutor sau altceva. Nu l-a observat nimeni pentru că nu s-a înecat ca să ceară ajutorul celor din preajmă. Nu a dat din mâini. El s-a lăsat la fund și acolo a rămas, iar cei din apropiere bănuiesc că au considerat că înoată și că nu e nicio problemă. Pentru restul oamenilor era ceva normal și că el înoată. Brusc i s-a făcut rău pentru că dacă cerea ajutor că se îneacă sigur îl auzea cineva. Se vede pe filmări că erau mulți oameni în preajmă. Dacă striga după ajutor erau oamenii noștri, îl observau, era imposibil să nu fie văzut sau auzit dacă solicita ajutor. Se vede în filmare în mod clar că nu a cerut ajutor. Eu cred că i-a venit rău. Din partea noastră au intervenit 4 persoane. Este câte un salvamar pe fiecare tură, avea cine să îl ajute dacă solicita acest lucru”, a mai menționat Claudiu Popescu. Bărbatul decedat nu era căsătorit. Era de loc din Bălești și lucra la recepția unui hotel din municipiul Târgu-Jiu. Primarul Mădălin Ungureanu îl știa pe cel decedat, mai ales că îl chema și pe el tot Mădălin. Edilul a rămas consternat de cele întâmplate, la fel ca întreaga comunitate. „Îl știu pe Mădălin de mult timp, de când se ocupa cu taxiurile, în ultima vreme el lucrând ca recepționer. Era foarte liniștit, la locul lui, un om care nu a deranjat pe nimeni. Nu făcea probleme, era un exemplu, era deosebit. Nu avea probleme deosebite de sănătate, din ce știu eu, care să ducă la ceea ce s-a întâmplat. La 40 de ani încă e o vârstă fragedă. Eu cred că a fost un stop cardio respirator sau un atac cerebral pentru că altfel nu ne putem explica. Să pici dintr-o dată la fundul bazinului și să nu mai faci niciun fel de gest, nicio mișcare, e ceva surprinzător. Dacă se producea un înec ar fi cerut ajutor. Vrând nevrând ai o reacție, dai din mâini, ceri ajutor dar din imaginile postate, el s-a lăsat la fundul apei dintr-o dată. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a transmis primarul din Bălești.

Gelu Ionescu