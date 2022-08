Incident pe Calea Eroilor: Doctorul Răuț, lovit cu un obiect contondent de către un muncitor de la firma de construcții

Cosmin Răut, medic cardiolog la Spitalul ,,Sfântul Ștefan”, din Rovinari, este victima incidentului. Potrivit martorilor, medicul care locuiește pe Calea Eroilor, chiar în apropierea bisericii, a avut un conflict spontan cu echipa de muncitori care prestează lucrări în zona amintită. Lucrurile s-au complicat când unul dintre muncitori l-a lovit pe doctor cu o lopată peste degete. Incidentul din prima săptămână a acestei luni a fost confirmat de IPJ Gorj.

,,La data de 06 august a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu-Jiu, au fost sesizați prin apelul unic de urgență 112, de către un bărbat de 43 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, cu privire la faptul că are un conflict cu o persoană.

La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică, care din primele cercetări au stabilit faptul că în urma unui conflict spontan generat de deranjul produs de echipa de muncitori care execută lucrări de renovare-modernizare pe Calea Eroilor, bărbatul ar fi fost lovit cu un obiect contondent de către un alt bărbat de 46 de ani din județul Giurgiu”, a anunțat IPJ Gorj.

,,De asemenea, bărbatul de 46 de ani, din Giurgiu a precizat faptul că a fost amenințat de către bărbatul de 43 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, cu acte de violență fapt ce i-a creat o stare de temere. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare”, a completat IPJ Gorj. Lucrările făcute pe bucăți de pe Calea Eroilor creează mari nemulțumiri riveranilor, care ajung și la adevărate conflicte.

A.S.