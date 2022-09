Începe urcușul? Viitorul, succes în Banat

Viitorul Târgu Jiu a obținut a doua victorie consecutivă, sâmbăta, pe terenul Politehnicii Timișoara. Gorjenii au învins cu 1-0 și au bifat astfel și primul succes în deplasare al sezonului. Unicul gol al confruntării a venit în minutul 57, din piciorul lui Vlad Toma. A fost un meci echilibrat, cu ocazii de ambele părți, dar, în final, bănățenii au rămas cu patru puncte în clasament și un singur gol marcat. În schimb, oaspeții au acum un bilanț echilibrat, cu 9 puncte din 6 meciuri. După joc, Florin Stîngă a lăudat spiritul de echipă, punctând că elevii săi au avut tocmai ce le-a lipsit în debutul campionatului: atitudine. După ceva timp, se vorbește din nou de play-off la Târgu-Jiu. ,,A fost un meci de luptă, un meci în care jucătorii mei au avut o determinare dusă la extrem. Am avut ambiție, am avut concentrare, ne-am sacrificat pentru fiecare minge, chiar dacă în unele momente am mai și greșit. Important e că am reușit să obținem o victorie de moral, care ne aduce puțină liniște după o perioadă mai grea. Tot timpul încercăm să aliniem cel mai bun 11. Ideea mea este să încerc să formez o echipă și schimb foarte puțini jucătorii. Cu cât joacă mai mult timp împreună, cu atât se stabilesc niște relații de joc mai bune. Asta încerc la fiecare meci, să îmbunătățim chestia aceasta. Noi ne dorim să terminăm cât mai sus. Personal, am obiectivul fixat de mine și de jucători să încercăm să prindem play-off-ul”, a spus Stîngă. În runda viitoare a ligii secunde, Viitorul primește, la Târgu-Jiu, vizita Progresului Spartac. Până atunci, alb-albaștrii au meci în Cupa României, la Flacăra Horezu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA – VIITORUL PANDURII TÂRGU JIU 0-1 (0-0)

Poli Timișoara: Kucich – D. Radu, Bocșan, Germinio, Taub – Tsvetkov, Plantak (Rz. Milea 62’) – Bîrnoi (cpt.)(Mudrazija 74’), Sil. Pană, Oanea (Pureca 62’) – Țurcaș (Țangulea 62’) Rezerve neutilizate: Isvoranu – C. Jurj, M. Andone, Ignea, Bryneus. Antrenor: Bogdan Andone.

Viitorul: Opric – Dănescu, Core, Rogac, Pîrcălabu – Vl. Toma (Micle 87’), Răsdan, Țegle (Ad. Stoian 73’), Al. Dulca (Banu 87’) – Dodoi (P. Mitrică 67’), Cl. Dragu (cpt.) Rezerve netilizate: Krupenschi – Chelariu, Băican, Gîrbiță. Antrenor: Florin Stîngă.

Stadion: Ştiinţa (Baza) (Timişoara – Timiş).

Arbitru central: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe). Arbitri asistenți: Radu Despa (Baia Mare) și Casian Băla (Arad).

Cătălin Pasăre