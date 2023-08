Începe liga secundă. Reprezentanții Viitorului sunt curajoși: ,,Nu ne temem deloc de FC Argeș”

Viitorul Târgu Jiu debutează sâmbătă în noul sezon competițional. Singura echipă din Gorj care va evolua în liga secundă va juca pe teren propriu cu FC Argeș. Partida este programată de la ora 11.00 și va fi transmisă în direct de televiziunile naționale. Oaspeții din weekend au făcut achiziții importante în perioada de vară și vor să revină în Superligă. Pe de altă parte, Viitorul Târgu Jiu a pierdut mai mulți jucători și încearcă să se reinventeze, punând miza pe foarte mulți tineri. La prima vedere, jocul are o favorită certă: echipa vizitatoare. Totuși, antrenorul Călin Cojocaru spune că nu se teme de ,,vulturi”. ,,E normal acest lucru. Ei coboară din Superligă și au menținut foarte mulți jucători din lotul acela. Au un antrenor foarte bun, un buget pentru promovare, din ce am înțeles, și e clar că pornesc cu prima șansă. Cu siguranță, vom fi ‘prezenți’ și noi pe stadion, la ora 11.00 și nu să ne uităm la meci, ci să le dăm o replică bună. Am încredere în băieții mei și vom fi montați sută la sută pentru acest meci. Nu ne temem deloc de FC Argeș, așteptăm cu încredere meciul și o să dăm totul pe teren”, a declarat tehnicianul timișorean. Cojocaru nu a vrut să vorbească despre obiectivul sezonului. ,,Trebuie să fiu realist, să luăm meciurile în parte și să nu ne hazardăm să dăm un pronostic în ceea ce privește obiectivul pentru acest sezon. Cel mai bine este să ne focusăm să câștigăm cele trei puncte și vedem la final unde suntem”, a adăugat principalul gorjenilor.

Transfer înainte de prima rundă

Viitorul a mai realizat o mutare înainte de meciul cu FC Argeș. Deși au nevoie disperată de un atacant, gorjenii s-au înțeles cu Dragoș Lupulescu, un goalkeeper în vârstă de 23 de ani.

,,Dragoș este un portar, format la academia celor de la FCSB , care are experiență și în fotbalul italian, evoluând în ,,Cizmă” pentru Fiorenzola și Nibbiano e Valtidone, în Serie D. În România, acesta a mai jucat pentru Progresul Spartac, alături de care a promovat la finele sezonului 2021-2022 în Liga 2, și pentru Unirea Constanța”, s-a transmis prin intermediul contului de Instagram al clubului.

Cătălin Pasăre