Începe judecata lui Catrinoiu

Magistrații gorjeni au dispus ieri începerea procesului penal pe fond în dosarul în care cap de afiș este lichidatorul judiciar Matei Catrinoiu. Liderul țărăniștilor din județ este inculpat într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu, instanță care a dispus în luna februarie începerea judecății pe fond. Doar că decizia a fost contestată de către inculpat și astfel s-a ajuns la momentul actual. „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul contestator Catrinoiu Matei împotriva încheierii nr. 42 pronunţată la data de 18.02.2022 de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Târgu-Jiu, în dosarul nr. 943/318/2021/a1*. Obligă contestatorul la plata sumei de 150 lei, cheltuieli judiciare statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din 16.06.2022”, a decis Tribunalul Gorj.

Acum însă urmează vacanța de vară a magistraților, iar procesul nu va începe mai devreme de toamna viitoare. Dosarul vizează modul în care Catrinoiu ar fi vândut bunurile unei firme din Prigoria la prețuri de nimic, iar banii i-a folosit în interes personal. De aici și acuzațiile de delapidare, acuzații cu care s-a ales și în al doilea dosar în care are calitatea de inculpat la Judecătoria Târgu-Jiu. Aici, rețeta a fost aplicată în aceeași manieră pentru o speță similară, inculpatul contestând rechizitoriul și mai apoi decizia instanței de fond de validare a acestuia. Așa se face că dosarul de judecare a contestației a ajuns la Tribunalul Gorj, iar luna aceasta, rând pe rând, judecătorii Remus Ionescu, Ioana Mălăescu, Petre Dorin și Dumitru Bocșan s-au abținut cu privire la judecarea în procedură de cameră preliminară și, ca urmare, până la pronunțarea unui verdict mai e cale lungă. Dosarul are deja termene fixate pentru finalul acestei luni, când magistrații ar putea să se pronunțe cu privire la probele din dosar după care, cel mai probabil la toamnă, ar putea începe și aici judecata pe fond. Acuzațiile sunt tot de delapidare, așa cum au fost și într-un alt dosar în care Catrinoiu a primit deja condamnare definitivă cu suspendare. La finalul lunii ar urma să înceapă judecarea pe fond și a fiului liderului țărănist la Curtea de Apel Craiova. Cosmin Matei Catrinoiu a dus și el procesul de abuz în serviciu până la Înalta Curte de Casație și Justiție, contestând probele din dosar. Instanța supremă a dispus însă începerea judecății pe fond și, ca urmare, procesul ar urma să înceapă la sfârșitul acestei luni, când judecătorii se pregătesc de vacanța de vară. Asta înseamnă că procesul va începe efectiv la toamnă, până la pronunțarea unei sentințe definitive mai fiind cale lungă. Juniorul a fost trimis în judecată în calitate de executor judecătoresc, dosarul vizându-l și pe un colaborator al acestuia. Seniorul Matei Catrinoiu este cel care în decembrie 2013 îl denunța la DNA pe Constantin Ninel Potârcă pentru o presupusă șpagă pe care ar fi primit-o de la acesta pentru ca, în calitate de lichidator, să nu se mai ocupe de firmele prin care acesta colecta fier vechi. Cu un an înainte, adică acum un deceniu, Catrinoiu făcea obiectului unui denunț al unei judecătoare, Carmen Mladen, care îl șantaja cu poze deocheate, în condițiile în care soția țărănistului șef era magistrat la Judecătoria Târgu-Jiu la acel moment, ulterior ea ieșind la pensie.

Gelu Ionescu