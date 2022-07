Incendii din cauze naturale, doar 1,16%! Bilanț ISU Gorj, la șase luni – Situațiile de urgență, cu miile!

* În anul 2021 numărul intervențiilor se ridica la valoarea de 4145, creșterea anul acesta fiind de 40,48%.

Primul semestru al anului 2022 s-a încadrat și de această dată în tiparul cu care ne-am obișnuit, de altfel de mult timp, acela de a fi plin de provocări și situații limită cărora am încercat și, credem noi, am reușit să le facem față cu cele mai bune rezultate în funcție de contextul în care ne-am regăsit, ne asigură ISU Gorj. De altfel, bilanțul la șase luni ale activității acestei instituții, este făcut public.

Managementul situațiilor de urgență

În primele 6 luni al anului 2022, exceptând intervenţiile SMURD, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Gorj a intervenit la 2534 situații de urgență.

Echipajele SMURD ale inspectoratului au intervenit la 3289 acţiuni de prim-ajutor calificat, rezultând faptul că în total forţele de intervenție ale inspectoratului au fost solicitate la 5823 situaţii de urgență, de aproximativ de 32 ori/zi.

În aceeași perioadă a anului 2021 numărul intervențiilor se ridica la valoarea de 4145, creșterea anul acesta fiind de 40,48%.

Această diferență este influențată, în principal, de numărul mare de incendii de vegetație uscată și mărăciniș, respectiv de numărul mare al intervențiilor SMURD.

În primele 6 luni ale anului 2022, ISU Gorj a intervenit la 626 incendii de vegetație uscată și mărăciniș fiind afectată o suprafață de 7346 ha. Totodată, față de aceste intervenții, lucrătorii Direcției Silvice Gorj au gestionat, fără a solicita sprijinul ISU Gorj, un număr de 124 de incendii de arboret, plantații și obiective, afectând o suprafață totală de aproximativ 4350 ha.

În perioada ianuarie – iunie 2022, echipajele SMURD ale ISU Gorj au intervenit la un număr de 3289 acțiuni de ajutor medical de urgență și descarcerare, iar timpul mediu de răspuns la intervenţiile SMURD a fost de 7 minute și 29 secunde în mediu urban şi de 18 minute și 26 secunde în mediu rural.

Gestionarea incendiilor de vegetație

ISU Gorj: Din totalul intervenţiilor de pe primul semestru, putem aminti intervențiile de vegetație uscată din Comuna Stejari, unde în doar 8 intervenții a fost afectată o suprafață de aproximativ 706 ha de vegetație uscată și mărăciniș, respectiv intervenţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu din data 22.06.2022, unde, într-un timp scurt, au trebuit evacuaţi un număr de 53 de pacienţi de pe Seţia Chirurgie aflată la etajul 3 al clădirii. Intervenţia a fost una dificilă şi din cauza că atât etajul 3, cât şi podul clădirii, au fost inundate de fum.

Incendiile din primele șase luni ale anului 2022 au fost generate de surse de aprindere: cu flacără 44,18%, de natură termică 40,03%, de natură electrică 14,61% și naturală 1,16%.

Victime şi salvări de persoane. Salvări şi pierderi de bunuri materiale

În timpul intervenţiilor din primele șase luni ale anului 2022 comparativ cu primele șase luni ale anului 2021:

– au fost salvate 97 persoane (87 adulţi și 10 copii) faţă de 335 persoane (325 adulţi și 10 copii).

– au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 19.277.000 lei, faţă de 15.518.500 lei în 2021 înregistrându-se o scadere de 24,21%.

– pagubele produse au fost estimate la 3.337.238 lei, faţă de 2.132.250 lei în 2021, înregistrându-se o creștere cu 56,51%.

Pe timpul desfăşurării acţiunilor operative de intervenţie nu au fost înregistrate accidente de muncă în cadrul forţelor de intervenţie ale inspectoratului.

,,Pe lângă misiunile pe care le-am îndeplinit pe teritoriul Județului Gorj, forțe și mijloace de intervenție din cadrul inspectoratului nostru au fost dislocate pentru a interveni în sprijinul altor județe. Una dintre cele mai importante misiuni la care am participat și care este încă în desfășurare în momentul de față o reprezintă participarea cadrelor ISU Gorj la misiuni pe perioada sezonului estival, în sprijin în județul Constanța, acolo unde asigurăm intervenția în prezent cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și personal destinat încadrării acesteia. De asemenea, tot pe perioada sezonului estival, cadre aparținând ISU Gorj participă pe teritoriul județului Constanța la desfășurarea de controale de prevenire a incendiilor, în scopul îmbunătățirii climatului de siguranță al cetățenilor. Totodată, pentru gestionarea afluxului de refugiați de la granița Româno-Ucraineană, ISU Gorj are dislocat un microbuz 16+1 locuri cu personalul aferent încadrării acestuia, pentru desfășurarea misiunilor specifice în zona de competență a ISU Botoșani. De asemenea, pentru gestionarea eficientă a situaţiilor generate de numărul mare de refugiaţi, din partea ISU Gorj au participat cadre în Punctele Operative Avansate de la Siret (judeţul Suceava), Huşi (judeţul Vaslui) şi Isaccea (judeţul Tulcea).

Tot pentru sprijinirea refugiaților Ucrainei care staționează sau tranzitează județul Gorj, ISU Gorj gestionează și activitatea CJCCI Gorj în vederea raportării, în timp oportun, a datelor și informațiilor solicite de către eșalonul superior. Pe lângă intervenția propriu-zisă în situații de urgență, în vederea pregătirii de specialitate a personalului operativ, precum și pentru verificarea modului de realizare și menținere a cooperării în situații de urgență cu instituțiile responsabile din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj în asigurarea intervenției în funcție de tipul de risc produs, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Gorj a organizat 2 exerciții interne județene.

Primul exercițiu de acest fel a fost desfășurat în data de 25.02.2022 și a presupus antrenarea personalului structurilor din C.J.S.U. Gorj şi a personalului I.S.U. Gorj în vederea gestionării situațiilor de urgență produse de furtuni, viscol, eșecul utilităților publice și accident rutier în zona montană a județului Gorj.

În perioada 25.05.2022, s-a desfășurat un exercițiu complex pentru antrenarea structurilor specializate de intervenție în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de producerea unei alunecări de teren în localitatea Roșia de Amaradia. Exerciţiul şi-a atins scopul şi obiectivele stabilite, rezultând faptul că personalul participant are dezvoltate deprinderile necesare minime îndeplinirii misiunilor şi îndatoririlor specifice”, arată datele ISU Gorj.

În primele șase luni ale anului 2022, premergător evoluţiei fenomenelor meteorologice prognozate, au fost emise de către A.N.M. şi S.G.A. Gorj, următoarele:

• 43 atenționari meteorologice – Cod Galben

• 9 avertizări meteorologice – Cod Portocaliu;

• 8 atenționări de fenomene meteorologice periculoase – Cod Galben;

• 11 informări meteorologice;

• 4 actualizări atenționare meteorologică;

• 12 atenționări hidrologice – Cod Galben;

• 7 avertizări hidrologice – Cod Portocaliu;

• 6 atenționări hidrologice – Cod Galben;

• 18 actualizări informare meteorologică.

Secția de Pompieri Turceni, reabilitată prin PNRR

Pe primul semestru al anului 2022, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat în 20 de ședințe extraordinare prin ordin al prefectului județului Gorj. De asemenea, pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2022, ISU Gorj a participat la un număr de 17 comisii de specialitate, constituite în baza ordinului de prefect, în vederea constatării și evaluării pagubelor produse pe raza U.A.T.-urilor din județul Gorj.

Totodată, pentru creșterea condițiilor de lucru a personalului operativ, respectiv pentru creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și în vederea modernizării subunităților pentru menținerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenție, ISU Gorj a derulat un program de modernizare a sediului din Calea București cu finanțare atât de la bugetul de stat, cât și din fonduri europene. În cadrul acestui proces, au fost modernizate toate spațiile interioare(holuri, birouri, dormitoare, grupuri sanitare, dușuri, săli de ședințe). De asemenea, pentru conlucrarea eficientă între Dispeceratul colocat ISU-SAJ și CJCCI Gorj, a fost stabilit, ca și loc de funcționare a CJCCI Gorj, tot sediul ISU Gorj. Totodată, s-a aprobat prin ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației semnarea contractului pentru proiectul depus prin P.N.R.R. pentru reabilitarea termică a Secției de Pompieri Turceni, iar prin C.N.I. se află în faza de evaluare a ofertelor proiectul pentru Garda de Intervenției Novaci. În perioada următoare, principala prioritate, ținând cont de situația meteorologică, este concentrarea efortului pentru desfășurarea de campanii de informare și prevenire a incendiilor de vegetație uscată, precum și de asigurare a intervenției în aceste situații.

În concluzie, atât misiunile și intervențiile la care am participat în prima jumătate a anului 2022, cât și exercițiile desfășurate în cooperare cu celelalte structuri care au atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, s-au desfășurat fără probleme deosebite, iar personalul operativ și-a îndeplinit atribuțiile legale.

M.C.H.