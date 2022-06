Încă un transfer pentru secția de handbal

CSM Târgu Jiu are o vară plină în materie de transferuri. Secția de handbal a anunțat, marți, că a ajuns la un acord cu o altă jucătoare care a evoluat, în sezonul precedent, în Liga Florilor. Este vorba despre Cristina Diana Boian, o extremă dreaptă născută în Bistrița. Jucătoarea, în vârstă de 28 de ani, a semnat un contract valabil pentru sezonul 2022-2023, urmând să se alăture lotului în luna iulie. ,,Am ales să vin la Târgu-Jiu pentru că proiectul este unul foarte serios, iar oamenii din jurul echipei sunt orientați către performanță și împreună vrem să aducem handbalul de cel mai înalt nivel în oraș. Încrederea acordată de antrenori și cuvintele de laudă la adresa clubului m-au determinat să aleg echipa din Târgu-Jiu. În plus am mai vorbit și cu fetele cu care am mai fost colege de echipă la alte cluburi și au vorbit foarte frumos de clubul din Târgu-Jiu”, a declarat Diana Boian pentru csmtargujiu.ro. Noua jucătoare este dornică să lucreze cu antrenorul Liviu Andrieș și speră să aibă evoluții convingătoare alături de formația alb-albastră, aflată în premieră în primul eșalon handbalistic.,,Vreau să îmi îmbunătățesc jocul și să îmi aduc aportul consistent la rezultatele echipei. Despre Târgu-Jiu știu că a mai avut echipă de băieți care a evoluat în prima liga, unde antrenor a fost chiar actualul antrenor al echipei de fete, Liviu Andrieș. Domnul Andrieș este un antrenor care și-a demonstrat valoarea cu echipa de băieți și, cu siguranță, experiența dânsului se va vedea și în jocul nostru. Pe unele dintre fetele din lot le cunosc, pentru că am mai jucat alături de ele la alte cluburi. Soarta unei echipe nou promovate este foarte grea în fiecare sezon, dar noi ne vom juca șansa și de atâtea ori s-a demonstrat că buturuga mică răstoarnă carul mare. Mulțumesc clubului pentru încrederea acordată si pe iubitorii handbalului din Târgu-Jiu îi așteptăm în număr cât mai mare la sală să ne susțină în noul sezon al Ligi Florilor și sper să-i răsplătim cu cât mai multe victorii”, a adăugat extrema. Cristina Diana Boian a evoluat în sezonul trecut la CS Dacia Mioveni 2012. Este al cincilea transfer al verii după Angela Cioca, Ekaterina Dhzukeva, Ana Ciolan și Katarina Pavlovic.

Cătălin Pasăre