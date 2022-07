Încă un gorjean trăsnit pe munte! Acum 20 de ani a supraviețuit unui alt fulger!

Ploile puternice din ultimele zile din zona montană a județului au mai produs o dramă. După ciobanul din Crasna găsit mort duminică în Parâng alături de zeci de oi din turma sa, luni seara în Vulcan s-a produs o nenorocire asemănătoare. De această dată un localnic de 51 de ani din Runcu a fost găsit fără suflare după ce a fost lovit de fulger. Familia sa spune că bărbatul a mai fost trăsnit acum două decenii, dar atunci forța fulgerului s-a disipat în turma de mioare pe care acesta o păzea, el alegându-se mai mult cu o sperietură. Luni seara la stâna la care bărbatul trebuia să revină cu oile s-au întors doar animalele, semn rău pentru ceilalți ciobani, care și-au dat seama că s-a întâmplat ceva rău cu colegul lor. Aceștia au mers să îl caute și l-au găsit într-un gol alpin, unde avea urme evidente de la lovitura de fulger. Hainele erau rupte de pe ele, iar gorjeanul nu mai avea semne de viață. Un echipaj Salvamont a ajuns în zonă cât a putut de repede, dar eforturile salvatorilor au fost zadarnice. Fratele celui decedat spune că a fost sunat de ginerele acestuia pentru a i se spune ce s-a întâmplat și a merge pe munte în căutarea lui. „M-am și speriat când m-a sunat și mi-a spus că a murit tata socru. Am rămas mut. Eram la Târgu-Jiu, că acolo stau. Am venit la Runcu și am luat o mașină de teren ca să urcăm, dar pe traseu ne-am întâlnit cu cei de la Salvamont și Poliție, care deja îl luaseră de acolo. Am fi ajuns și noi poate mai rău dar era drumul prost, numai nămol, se vede că fusese furtună în zonă. El a murit instantaneu. Avea urmă de fulger pe cap, hainele erau rupte pe el, nu mai avea nimeni cum să îl ajute. Miercuri ar fi trebuit să îl schimb eu pentru că el stătea trei zile și apoi urcam eu pentru alte trei zile”, a povestit Ilie Zaharia, fratele bărbatului mort. Trupul neînsuflețit a fost adus la Serviciul de Medicină Legală, polițiștii deschizând o anchetă pentru a stabili clar împrejurările în care s-a produs decesul.

Gelu Ionescu