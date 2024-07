Încă un fost pandur, cooptat de CSM Târgu Jiu

CSM Târgu Jiu își mărește echipa de antrenori cu încă un nume care a scris istorie la Pandurii. Antrenorul Cristi Popescu s-a alăturat secției de fotbal și se va ocupa, în sezonul 2024-2025, de grupa U12 a CSM Târgu Jiu. Absolvent al Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Cristi Popescu se va ocupa de creșterea și dezvoltarea tinerilor fotbaliști legitimați la grupele de juniori. Fostul mijlocaș a activat aproape 20 de ani la Pandurii Târgu Jiu, contribuind la promovările succesive ale echipei, până în prima ligă. După retragerea din activitatea de fotbalist, s-a dedicat muncii de antrenor. A început să antreneze din 2008, atunci când a preluat echipa CS Ralbex Progresul, în Liga 4. La finalul sezonului, a reușit promovarea în Liga 3. Din 2009 a revenit la Pandurii, ca antrenor la centrul de copii și juniori al clubului. În sezonul 2015-2016 a devenit antrenor principal al CS Pandurii 2 Târgu Jiu, echipa de seniori care activa la Liga 3. A mai pregătit CS Internațional Bălești, în același eșalon. Din 2017 este președinte al Comisiei Tehnice din cadrul Asociației Județene de Fotbal Gorj. Timp de trei ani, în perioada 2018 – 2021, Cristi Popescu a fost antrenor secund al echipei de seniori a CS Pandurii Lignitul Târgu-Jiu, la Liga 2. Problemele mari de la echipa gorjeană l-au determinat să plece în 2021, ca antrenor secund, la CS Viitorul Dăești, la Liga 3, unde a petrecut sezonul 2021-2022.

,,Este o nouă provocare în cariera mea, iar eu sper să fie una cu multe reușite. CSM Târgu Jiu este un club cu un proiect serios și sper să aduc o contribuție majoră la dezvoltarea acestui proiect fotbalistic. Nu am putut să stau departe de terenul de fotbal. Am decis să devin antrenor imediat după încheierea activității de fotbalist. Se întâmpla în 2008, când am urmat cursurile de licențiere în antrenorat. Am parcurs mai multe etape în acest sens. În 2023 am devenit și absolvent al cursului de Formatori de Antrenori din cadrul Academiei Naționale de Antrenori. Obiectivele mele sunt clare. Îmi pun la dispoziția clubului toată experiența acumulată până acum în cariera mea de antrenor și vreau să contribui major la dezvoltarea acestui proiect fotbalistic. Lucrul cu copiii, pe de o parte este frumos, îți aduce numeroase satisfacții, mai ales când vezi cum cresc, cum se dezvoltă, cum se bucură de momentele frumoase pe care le oferă fotbalul, iar pe de altă parte este și o provocare de a descoperi noi talente. Sunt convins că odată cu înființarea echipei de seniori, în scurt timp ne vom bucura de roadele acestui proiect”, a spus Popescu pentru site-ul oficial al clubului gorjean.

Cătălin Pasăre