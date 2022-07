Încă o petrecere de senzație marca ,,Deep in the Park”, la Drăguțești! Cap de afiș: DJ Optick

După succesul evenimentului din această lună, de la Parc Aventura Drăguțești, organizatorii continuă seria petrecerilor în aer liber.

Următorul eveniment va avea lor pe 12 august, iar cap de afiș este DJ Optick. Alături de acest DJ, pentru WARM UP, organizatorii l-au invitat și pe EdiP. Peste 500 de persoane și-au arătat, până acum, intenția de a participa la acest eveniment, marca Deep in the Park. Prima petrecere de acest gen s-a bucurat de prezența a aproape 1400 de persoane.

A.S.