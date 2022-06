Încă două handbaliste, așteptate la Târgu-Jiu

CSM Târgu Jiu a avut o vară bogată în ceea ce privește transferurile. Echipa de handbal și-a consolidat lotul pentru Liga Florilor cu nu mai puțin de 7 sportive. Angela Cioca, Ekaterina Dhzukeva, Ana Ciolan, Katarina Pavlovic, Cristina Diana Boian, Oana Maria Bucă și Vanessa Predescu au fost mutările făcute până acum de către conducerea gorjenilor. În orașul lui Brâncuși mai sunt așteptate încă două handbaliste, lucru confirmat de către directorul Robert Bălăeț. “Sper că vom mai face două transferuri, și aici mă refer la cel puțin o jucătoare de Under 23. În proporție de 90%, suntem înțeleși cu un nume destul de important. Cred că vor fi ultimele două transferuri la echipă”, a spus conducătorul clubului.

Pe de altă parte, sunt mai multe handbaliste care nu au mai primit ofertă de prelungire de la CSM Târgu Jiu. Este vorba despre surorile Mădălina și Andreea Olariu, Dana Toader, Bianca Stanca, Anna Ivanenko, Mihaela Obedeanu, Oana Iordache și Gabriela Frunză.

Totuși, Bălăeț crede că mutările din vară au conferit un plusvaloare formației în provocarea de a-și îndeplini obiectivul: rămânerea în Liga Florilor. În premieră, o echipă din Târgu Jiu va evolua în primul eșalon handbalistic.

“La ora actuală, sunt mulțumit de achiziții. Cred că am făcut un lot destul de puternic pentru a ne salva de la retrogradare. Noi, personal, sperăm la mai mult. Am construit o echipă pe calapodul nostru, să zic așa, foarte ambițioasă, care se va bate la orice meci, mai ales acasă, și sper să facem o figură frumoasă în Liga Florilor. Acum, normal, suntem conștienți că noi și Galațiul pornim cu ultima șansă, dar sper ca fetele să aibă din ambiția noastră și sper să o scoatem la capăt. Va fi o echipă foarte bătăioasă, sunt convins, pentru că am ales jucătoare care pun osul. Vom fi o echipă în adevăratul sens al cuvântului, făra individualități. Într-adevăr, venind destul fete, ne va lua puțin timp să ne omogenizăm”, a precizat Bălăeț.

În principiu, a fost creionat programul de pregătire din această vară.

Echipa de handbal se va reuni la începutul lunii viitoare, iar pe 25 iulie va avea loc primul meci de pregătire, cu SCM Craiova, la Târgu Jiu. Pe 29 iulie, gorjencele le vor întoarce vizita “vecinelor”. Urmează o partidă la Vâlcea, pe 1 august, dar și un turneu la Zalău (5-6 august). Pe 12 și 13 august vor avea loc două meciuri de pregătire la Cisnădie, iar seria amicalelor va fi închisă odată cu a doua ediție a Memorialului “Mircea Pasek” de la Târgu Jiu (19-20 august).

Cătălin Pasăre