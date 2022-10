În sfârșit le-a ieșit! Viitorul a dat cu un gol mai mult ca adversarul

Viitorul Târgu Jiu a reușit un succes spectaculos și foarte necesar împotriva liderului din liga secundă, Steaua București. Gazdele s-au impus, meritat, cu 4-3, după un deznodământ greu de anticipat. Golgheterul militarilor, Bogdan Chipirliu, a lovit de două ori până în pauza (11, 44-penalty), dar, înainte de a se intra la cabine, Adrian Stoian a redus din handicap după o lovitură de colț (45). Gorjenii s-au prezentat mult mai bine la revenirea pe teren și au exercitat o presiune constantă la poarta lui Dincă. Dominarea s-a concretizat prin trei reușite după faze bine lucrate. Claudiu Dragu (50), Gabriel Dodoi (72) și Alexandru Dulca (84) și-au trecut în cont golurile ce păreau că vor oferi amfitrionilor un final liniștit de meci. I-a contrazis Atanas Trică-Balaci (88), care a marcat pentru prima oară în acest sezon. A fost însă singura sclipire tardivă a bucureștenilor, care au cedat la Târgu-Jiu după opt partide fără eșec. În schimb, Viitorul a câștigat după o secetă de patru etape.

Viitorul Târgu Jiu – Steaua București: 4-3 (1-2)

Viitorul: Krupenschi – Dănescu (’75 Chelariu) ,Stoian, Rogac, Băican – Țegle, Brînzan (’68 Mitrică) , Toma (’85 Godja) , Răsdan – Dodoi (’85 Paulian Banu) , Claudiu Dragu (’75 Alexandru Dulca). Antrenor: Florin Stîngă.

Steaua: Dincă – Drăghici, Adrian Ilie, Sabău, Corbu (’78 Buștea) – Adrian Popa, Balgiu (’54 Mihăescu) , Ștefan Pacionel (’54 Enceanu), Sima (’64 Darius Oroian) – Chunchukov (’78 Atanas Trică), Chipirliu. Antrenor: Daniel Oprița.

Fără îndoială, la finalul jocului, stările de spirit au fost total diferite în cele două tabere. Florin Stîngă și-a felicitat jucătorii pentru succes, deși greșelile din defensivă persistă, în timp ce Daniel Oprița a blamat lipsa de concetrație a fotbaliștilor săi.

,,A fost un meci frumos pentru spectatori, dar greu pentru noi ca antrenori. A fost o victorie a suferinței, care a venit după o lună de zile în care am muncit. Echipa a practicat un joc bun, chiar dacă am pierdut meciurile, iar asta mi-a dat încredere. Cred, în continuare, că putem face rezultate bune, chiar dacă în ultima perioadă nu am arătat acest lucru. Din păcate am primit goluri pe care puteam să le evităm dacă eram puțin mai atenți. Am luat și astăzi două goluri din faze fixe, dar, una peste alta, e important că am câștigat și sper ca această victorie să le dea, în continuare, jucătorilor moral, încredere și plăcerea de a juca fotbal. Le-am spus înainte de meci că nu mai accept scuze, că totul stă în puterea noastră și că dacă ne dorim să ieșim de aici, numai prin atitudine și concentrare putem face acest lucru”, a spus Stîngă.

,,Trebuie să accept realitatea, asta e! Am pierdut un meci pe care l-am avut în mână, dar nimic nu anunța ce s-a întâmplat. Când nu respecți fotbalul și nu tratezi așa cum trebuie până la final, pățești ce am pățit noi azi. Le-am spus să conștientizeze și ei ceea ce au făcut azi. Unii dintre ei și-au bătut joc de munca altora, pentru că alții și-au făcut treaba. La 2-0, au început să meargă pe teren, li s-a urcat la cap. Relaxare, clar, la pauză le-am și zis să intre bine, pentru că Pandurii a marcat gol înainte de pauză, are moral, încredere și va veni peste noi. A intrat mingea în poarta noastră, după niște cadouri pe care le faci numai când nu ești concentrat. Analizăm, vedem unde am greșit. Nu îmi găsesc cuvintele, sunt foarte supărat, nu trebuia să pierdem. Trebuie să le fie rușine jucătorilor!”, a declarat Oprița.

În runda următoare, Viitorul Târgu Jiu se deplasează la Gloria Buzău. Steaua a rămas lider în liga secundă după remiza dintre Unirea Dej și Concordia Chiajna.

Cătălin Pasăre