În curând, fără plăți cash pentru permise și înmatriculări auto!

Prefectura Gorj va intra într-un amplu proces de digitalizare în perioada următoare, iar unul dintre efecte va fi dispariția plăților cash către instituțiile din subordine.

Astfel, gorjenii care vor avea de achitat taxe pentru a obține un permis sau pentru a înmatricula o mașină vor trebui să învețe să facă plăți on-line la fel ca la orice altă achiziție de bunuri sau servicii de pe internet. Prefectul Iulian Popescu spune că personalul care se ocupa de casieria unității va avea alte sarcini, atribuțiile respective urmând să fie preluate de programe informatice. „Am avut o discuție cu DRPCIV pentru ca acolo unde se mai încasează bani cash să putem elimina casieria ca și flux de lucru.

Ține o parte din personalul nostru ocupat, sunt hârtii de făcut, trebuie banii puși la Trezorerie, sunt fluxuri zilnice pentru ceva ce se poate realiza cu ajutorul plăților electronice. Pentru excepții, cei care vor să plătească neapărat cu bani, nu cu cardul, nu prin ghișeul.ro sau alte metode, putem direcționa aceste persoane către o agenție bancară sau către Poșta Română și lucrurile se vor rezolva și astfel”, afirmă prefectul.

Digitalizarea se va realiza însă destul de greoi, recunoaște prefectul, care, de profesie, este IT-ist. El recunoaște că schimbarea mentalității oamenilor este lucrul cel mai dificil, de care s-a lovit și când era secretar de stat într-un astfel de domeniu.

„De aceste mentalități m-am lovit și când am lucrat ca secretar de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Totdeauna trebuie să pui o presiune suficient de mare pentru a convinge oamenii că este suficient documentele în format electronic, fără alte ștampile și fără alte confirmări, numere de înregistrare și așa mai departe.

La nivelul instituției am avut o discuție cu toți primarii, le-am trimis o adresă în care le puneam în vedere că sunt obligați să implementeze sistemul ghișeul.ro pentru colectarea taxelor și impozitelor de pe raza localității. Monitorizez lunar această listă. Momentan în județul Gorj sunt din cele 70 de UAT-uri doar 25 au implementat sistemul. Chiar o să vreau să fac o ședință cu primarii și secretarii de pe raza județului Gorj pentru a discuta mai multe aspecte, dar și pentru a le pune în vedere alinierea la anumite solicitări legislative, inclusiv ghișeul.ro, inclusiv să fie conectați cu SRPCIV pentru tot ceea ce înseamnă impozitarea automobilelor. De asemenea, pe modul de comunicare și funcționare când discutăm de avizul de legalitate pe care Instituția Prefectului îl acordă pentru toate actele administrative acordate pentru UAT-uri. Vreau ca toate aceste fluxuri de documente între primării și Prefectură să fie în format electronic, fără a implica alte costuri de curier, de transport, pentru că lucrurile ar merge mult mai rapid”, declară Iulian Popescu.

Conform prefectului, pentru oameni, dar și pentru cei din instituțiile publice, există o mai mare siguranță când se văd în mână cu o hârtie ștampilată decât cu un document plasat în mediul on-line, al cărui flux nu îl pot urmări îndeaproape. „Se simt în siguranță, pentru că atunci când pui oamenii în situația de a li se solicita o readaptare, o schimbare a unor proceduri cu care ei sunt foarte obișnuiți, există o reticiență. Trebuie să îi convingă că lucrurile merg și în forma aceasta, că sunt suficiente argumente că nu va comenta Curtea de Conturi sau alte instituții care vor veni în control, și pot să accepte foarte bine și documentele emise în format electronic. Până nu avem această mentalitate deschisă spre a încerca și a vedea că e mai ușor, mai facil, să comunicăm cu documente în format electronic, atunci e greu să le impui. Am avut o discuție și conducerea Ministerului Afacerilor Interne pe ceea ce înseamnă documente și mod de lucru din interiorul Prefecturii pentru ca Instituția Prefectului Județului Gorj să fie într-un program pilot, iar noi să ne asumăm rolul de cobai, în implementarea sistemelor informatice pe care care MAI le pregătește să fie implementate la nivelul fiecărei Prefecturi din țară. Pregătirea colegilor, am și discutat cu ei, pregătirea mea personală, ca IT-ist, mă face să cred că am fi cea mai potrivită instituție pentru a testa noi sisteme și a aduce observațiile necesare în așa fel încât implementarea unui sistem informatic să fie de succes în prefecturile din țară. Una e să ai un sistem informatic și foarte mult contează modul de configurare, de implementare a unor sisteme informatice astfel încât ele să fie în sprijinul oamenilor, a fluxurilor de lucru și, bineînțeles, a funcționarilor care lucrează cu ele pentru dacă tot timpul vor fi greoaie de utilizat, cu mulți pași, personalul din instituțiile publice va sabota aceste sisteme iar ele nu vor fi utilizate în practică”, mai spune prefectul.

Gelu Ionescu