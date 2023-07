Ierarhia mediilor de admitere la liceu. 3 la Evaluarea Națională, 9 în gimnaziu!

Absolvenții de clasa a VIII-a din Gorj care au susținut Evaluarea Națională pot să vadă ce loc ocupă la nivel de județ, după medie, și își pot calcula șansele de a intra la liceul și la profilul pe care și-l doresc. Se pot observa însă discrepanțe între mediile din gimnaziu și cele de la Evaluarea Națională, fiind cazuri în care diferențele sunt chiar și de 5 sau 6 puncte.

Ministerul Educaţiei a publicat cu întârziere ierarhia pe judeţe pentru admiterea în clasa a IX-a. Practic, este vorba de o ierarhizare a mediilor obținute de elevi la Evaluarea Națională, fiindcă din acest an a fost eliminată din ecuație media generală din gimnaziu, care avea o pondere de 20%.

În Gorj sunt 366 de elevi cu medii între 9 și 10, iar opt dintre ei au media maximă 10. În ierarhia pe județ se observă că medii între 9.50 și 10.00 au fost obținute de 140 de elevi. Sunt însă și peste 600 de absolvenți cu medii sub 5.

Și în acest an sunt elevi care au obţinut medii de 2 şi 3 la Evaluarea Naţională, deși aveau la clasă medii generale de peste 6 sau 7, unii chiar 8.

Cea mai mare diferență între cele două medii – media V-VII și media de la Evaluarea Națională – este în cazul unui absolvent de la o școală din comuna Bălești. În cei patru ani de gimnaziu, elevul a obținut media 9.07, iar la examen a fost notat cu 4.70 la Română și 2.60 la Matematică. Media finală: 3,65!

Cea mai mică medie de admitere este 1,30 şi aparţine unui elev de la Şcoala Gimnazială Nr. 1. Peșteana Jiu – Bîlteni. Acesta a terminat gimnaziul cu media 6.89!

Elevii vor fi distribuiți la licee în funcție de opțiuni. Repartizarea computerizată are loc în data de 19 iulie.

„Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională) și, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare, respectiv: nota obținută la proba de limba și literatura română, în cadrul evaluării naționale; nota obținută la proba de matematică, în cadrul evaluării naționale; nota obținută la proba de limba și literatura maternă, dacă este cazul și media de absolvire a claselor V-VIII”, a transmis Ministerul Educației.

I.I.