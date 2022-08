I-a dat mopedul unui amic și s-a ales cu o condamnare

S-a legat la cap fără să-l doară! Un șofer din Gorj a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 2.100 de lei, după ce i-a împrumutat mopedul unui prieten și l-a însoțit la o plimbare. Individul nu avea permis de conducere și era băut, fiind implicat într-un eveniment rutier. Fapta a avut loc în urmă cu doi ani, dar sentința s-a pronunțat zilele trecute.

Gorjeanul a recunoscut săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată. „În fapt, în data de 31.05.2020, în jurul orei 22:40, inculpatul a încredinţat mopedul numitului (…), despre care ştia că nu posedă permis de conducere și că se află sub inflența alcoolului, vehicul pe care acesta din urmă l-a condus pe str. Luncilor din Tg-Jiu, spre podul Jiului (Kaufland), iar la intersecția cu str. Termocentralei, prevăzută cu sens giratoriu, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Volkswagen, intrând în coliziune cu acesta, rezultând avarierea ambelor vehicule şi vătămarea corporală a sa şi a pasagerului”, potrivit anchetatorilor.

Conducătorul mopedului a fost testat pentru alcool, având o alcoolemie de 0,63 mg/l vapori de alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au aflat și că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Prietenul care-l însoțea a recunoscut la audieri că el i-a încredințat mopedul, deşi știa că amicul său se află sub influenţa băuturilor alcoolice şi că nu deţine permis auto.

Pentru că nu are antecedente penale, bărbatul a scăpat doar cu o amendă penală de 2100 lei, rezultată din înmulţirea unui număr de 140 zile-amendă cu suma de 15 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de încredințare a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că nu deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule şi se află sub influenţa băuturilor alcoolice.

Sentința pronunțată de Judecătoria Târgu-Jiu nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.