Hepatita C, boala care nu are simptome până când ajunge în stadii avansate

Hepatita C este boala care variază de la îmbolnăvire ușoară, care durează câteva săptămâni, la îmbolnăvire severă, pe viață.

Hepatita înseamnă inflamația ficatului. Când ficatul este inflamat sau distrus, funcția acestuia poate fi afectată. Consumul excesiv de alcool, toxinele, unele medicamente sau anumite afecțiuni pot să provoace hepatita. Totuși, hepatita este frecvent provocată de un virus – virusul hepatitei A, virusul hepatitei B sau virusul hepatitei C.

Hepatita C este o infecție a ficatului provocată de virusul hepatitic C.

Diferențe hepatita A – hepatita B – hepatita C

Hepatita A, hepatita B și hepatita C sunt infecții ale ficatului provocate de trei virusuri diferite.

Deși fiecare dintre aceste virusuri determină simptome similare, se răspândesc diferit și afectează în mod diferit ficatul.

Hepatita A este o infecție pe termen scurt, autolimitantă (simptomele dispar pe măsură ce sistemul imun va elimina virusul din organism). Hepatita B și hepatita C pot debuta ca infecții pe termen scurt, însă există cazuri când virusul rămâne latent în organism și provoacă infecție cronică sau pe termen lung.

Există vaccinuri pentru prevenția hepatitei A și a hepatitei B; nu există vaccin pentru prevenția hepatitei C.

Ce este hepatita C?

Hepatita C este infecția ficatului provocată de virusul hepatitei C. Variază de la îmbolnăvire ușoară, care durează câteva săptămâni, la îmbolnăvire severă, pe viață. Hepatita C este adeseori descrisă ca infecție “acută” (care înseamnă infecție nouă) sau infecție “cronica” (infecție pe viață).

• Hepatita C acută se produce în primele 6 luni de la expunerea la virusul hepatitei C. Hepatita C poate fi o boală pe termen scurt, însă pentru majoritatea oamenilor infecția acută determină infecție cronică.

• Hepatita C cronică poate însemna infecție pe termen lung dacă virusul hepatitei C nu este tratat. În lipsa tratamentului, hepatica C cronică poate provoca probleme severe de sănătate, cum sunt deteriorarea ficatului (boală hepatică), ciroză (fibrozarea extremă a ficatului), cancer hepatic și chiar deces.

Care este probabilitatea ca hepatita C acută sa devină cronică?

Aproximativ 75-85% dintre persoanele care se infectează cu virusul hepatitei C vor dezvolta infecție cronică.

Este posibil ca organismul sa elimine virusul hepatitei C?

Da, aproximativ 15-25% dintre persoanele infectate cu virusul hepatitei C elimină virusul fără a urma tratament și nu dezvoltă infecție cronică. Specialiștii nu înțeleg în totalitate mecanismul.

Transmitere

Cele mai frecvente modalități de infectare cu virusul hepatitei C sunt:

• În prezent, majoritatea oamenilor se infectează cu virusul hepatitei C prin folosirea la comun a acelor sau a altor echipamente pentru prepararea sau injectarea drogurilor;

• Înțepături accidentale în cadrul unităților sanitare;

• La naștere, din mamă cu hepatita C.

Mai puțin frecvent, virusul hepatitei C poate fi transmis prin:

• Folosirea la comun a obiectelor personale care au intrat în contact cu sângele unei persoane infectate (lama de ras sau periuța de dinți);

• Raport sexual cu o persoană infectată cu virusul hepatitei C;

• Tatuaj sau body piercing efectuate într-un salon neautorizat.

Virusul hepatitei C nu se răspândește prin folosirea la comun a tacâmurilor, prin alăptat, îmbrățișare, sărut, strângere de mână, tuse sau strănut. Nu se transmite nici prin alimente sau apă.

Nu există dovezi că virusul hepatitei C se poate transmite prin înțepătura de țânțari sau înțepătura altor insecte.

Chiar dacă un pacient a fost infectat cu virusul hepatitei C și virusul a fost eliminat de organism sau dacă acesta a fost tratat cu succes și vindecat, pacientul poate să se reinfecteze cu virusul hepatitei C.

Simptome

De obicei, persoanele infectate acut (nou) cu virusul hepatitei C nu au simptome sau au simptome ușoare. Când apar, simptomele includ:

• Febră, oboseală

• Urină închisă la culoare

• Scaune deschise la culoare

• Durere abdominală, scăderea poftei de mâncare

• Greață, vărsături

• Durere articulară

• Icter (îngălbenirea mucoaselor, pielii sau ochilor)

În cazul persoanelor care au simptome în urma infecției acute, acestea pot să apară, în medie, în 2-12 săptămâni de la expunere. Totuși, majoritatea persoanelor infectate cu virusul hepatitei C sunt asimptomatice. Chiar dacă persoana cu hepatită C nu are simptome, aceasta poate transmite virusul hepatitei C la alte persoane. Majoritatea persoanelor infectate cu virusul hepatitei C nu știu că sunt infectate pentru că nu arată și nu se simt bolnave.

Majoritatea persoanelor infectate cu virusul hepatitei C cronice nu au simptome sau au simptome generale sau comune, precum oboseala cronică sau depresia.

Majoritatea persoanelor dezvoltă în final boala hepatică cronică, care variază de la ușoară la severă, cum sunt ciroza (fibrozarea extremă a ficatului) și cancerul hepatic.

Boala hepatică cronică la persoanele cu hepatita C se produce încet, fără semne sau simptome, pe parcursul câtorva decenii.

Infecția cu virusul hepatitei C cronice rămâne deseori necunoscută până când persoanele fac screening pentru donare de sânge sau când este depistată o analiză de sânge cu valori anormale în timpul unui control de rutină.

Hepatita C cronică poate fi o boala severă care determină probleme de sănătate pe termen lung, cum sunt: deteriorarea ficatului, insuficiența hepatică, cancerul hepatic sau chiar decesul.

Tratament

Nu există tratament recomandat pentru hepatita C acută. Persoanele infectate cu virusul hepatitei C ar trebui monitorizate de medic și luate în considerare pentru tratament dacă infecția persistă și devine cronică.

Există câteva medicamente disponibile pentru tratarea hepatitei C cronice. Tratamentele pentru hepatita C s-au îmbunătățit semnificativ în ultimii ani. Tratamentele disponibile în prezent presupun de obicei 8-12 săptămâni de medicație orală, care vindecă peste 90% din cazuri, cu număr redus de reacții adverse.

Ce poate face o persoana cu hepatită C cronică pentru a avea grijă de ficat?

Întâi de toate, persoanele cu hepatită C cronică ar trebui să consulte medicul în privința tratamentului, chiar dacă au mai fost tratate pentru hepatita C în trecut.

Pentru persoanele cu ciroză există în continuare riscul de cancer hepatic, chiar după vindecarea infecției cu hepatita C.

Persoanele cu hepatită C cronică și persoanele cu ciroză (chiar dacă s-au vindecat de hepatita C) ar trebui monitorizate regulat de către medic și vaccinate împotriva hepatitei A și hepatitei B.

Persoanele cu hepatită C cronică ar trebui sa evite consumul de alcool, întrucât poate deteriora suplimentar ficatul. Acestea ar trebui sa consulte medicul înainte sa ia orice medicament prescris, suplimente alimentare sau alte medicamente fără rețetă, deoarece acestea pot dăuna ficatului.

Material informativ realizat de dr. Cornoiu Cristina, medic specialist medicină de familie – Cabinet Planificare familială -Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu