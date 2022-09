Hărțuire și abuz: Agentul Brânzan, implicat în cazul Dodoi de la Novaci, nu a trecut peste incidentul din mai! Pe cine s-a răzbunat polițistul?!

La doar patru luni după incidentul cu Constantin Dodoi, bărbatul de 41 de ani bătut cu bestialitate de patru mascați de la SAS, cu complicitatea superiorului lor și a șefului poliției din Novaci (totul pornind de la excesul de zel al agentului Brânzan Silviu Cristian de la poliția din localitate), tatăl victimei ajunge și el sub ,,radarul” aceluiași lucrător al IPJ Gorj. Mai exact, seniorul Ion Dodoi, tatăl lui Constantin Dodoi, ajunge să fie tras pe dreapta, chiar vineri, de către agentul Brânzan care, din răzbunare potrivit șoferului, îl arde pe pensionarul de 68 de ani cu o amendă colosală de peste 12.000 de lei, motivând că șoferul nu deține o serie de documente pentru a transporta, de la depozitul din Novaci spre liceul din localitate, o cantitate de 16.900 metru cubi de lemn de foc. În timpul cercetării, până la eliberarea unui proces verbal, polițistul este acuzat că ar fi comis o serie de greșeli profesionale și chiar abuz în serviciu, la adresa conducătorului auto. Motivația pentru acestea fiind, după părerea pensionarului, doar răzbunare. Ion Dodoi anunță că îi va face plângere penală polițistului, pe care îl acuză de abuz în serviciu și hărțuire, contestând deja amenda colosală primită, la finalul săptămânii trecute.

Ion Dodoi, din Novaci, a devenit cunoscut opiniei publice după incidentul în care a fost implicat Constantin, fiul său, care a fost bătut cu bestialitate de mascații de la SAS, în luna mai a acestui an. Tatăl victimei a fost cel care a făcut cazul public și a cerut anchetatorilor să îi tragă la răspundere pe cei vinovați pentru cruzimea aplicată fiului său, chiar dacă cei indicați erau purtători de uniformă. Urmare a implicării acestuia și a felului cum a reacționat presa și implicit opinia publică, cazul a devenit unul de notorietate iar dosarul Dodoi a ajuns pe mâna procurorilor de la Parchetul Județean Gorj. Magistrații de aici au instrumentat dosarul cu simț de răspundere iar cei vinovați au devenit inculpați în această cauză, au fost sancționați pe linie de serviciu iar patru dintre mascați au ajuns după gratii. Trebuie menționat că tot acest tăvălug a pornit de la oprirea în trafic a lui Constantin Dodoi, fiul lui Ion Dodoi, de către polițistul Brânzan de la Poliția Novaci. Inițial victima a fost acuzată de ultraj la adresa acestui agent, apoi poliția a scăpat lucrurile de sub control, presupusul ultragiator devenind victimă a celor în uniformă. Agentul Brânzan nu mai era erou iar cele petrecute cu Dodoi, l-au tăiat de la o promovare. Altfel nu se explică cele petrecute vineri la adresa tatălui lui Constantin Dodoi, surprins în trafic în timp ce transporta lemne de foc către liceul din localitate.

Brânzan a oprit transportul! Colegul a semnat procesul verbal

Ion Dodoi povestește că a fost tras pe dreapta la doar un kilometru de casă, din mașina de poliție coborând agentul Brânzan. Șoferul a prezentat actele la control, motivând că uitase certificatul de înmatriculare acasă și cerând voie să îl aducă pentru a-l prezenta organului de control. A fost refuzat… Omul a explicat că nu are licență de transport că este în procedura pentru obținerea ei pe numele fiului, depunând în acest sens acte la RAR. Polițistul nu este mulțumit de explicații și îl ține pe șofer, tras pe dreapta timp o oră, pentru a verifica chipurile documentele de însoțire a transportului.

,,M-a lăsat în mașină să aștept, el a plecat spre pădure cu telefonul să nu ascult cu cine vorbește. Aveam acte în regulă pentru transport Sârbu era lămurit la acest capitol. Calcului din metri steri în metri cubi i-a dat, cu siguranță bătăi de cap. Cert este că am așteptat fără să ripostez să văd ce urmează. Colegul său a coborât puțin din mașină dar toată cercetarea a făcut-o Brânzan. Am fost șocat să văd la final, procesul verbal de contravenție semnat de colegul lui. Practic nu și-a asumat ce mi-a făcut”, a existat, acum, Ion Dodoi.

Pe motivul lipsei certificatului de înmatriculare, Brânzan desface numerele de pe mașină și le ridică, decizând să însoțească transportul la Ocolul Silvic Novaci în vederea descărcării lemnului. Degeaba a spus șoferul că are acte în regulă pentru lemne de foc că a fost dus la ocol.

Escortă la Ocol, numerele restituite!

Brânzan îl însoțește astfel pe conducătorul auto la Ocolul Silvic Novaci unde intenționează să îi descarce mașina cu lemne, pe motivația că transportul ar fi fost ilegal. Acest lucru este infirmat însă de reprezentanții ocolului care văd că polițistul lăsase deja mașina fără plăcuțele de înmatriculare. Șocant este că Brânzan, care vede că nu poate descărca lemnele, îi restituie numerele lui Dodoi, fapt nemaiîntâlnit. Mai mult îi permite șoferului sa efectueze transportul spre liceu, apoi îi confiscă a doua oară numele, trăgând autoutilitara în cauză, șase luni pe dreapta.

Amendă colosală la prima abatere, nici vorbă de avertisment

Deși nu își asumă sancțiunile oferite șoferului, punându-si colegul să semneze procesul verbal, Brânzan are grijă să îl ardă pe Ion Dodoi cu o amendă drastică pentru lipsa licenței, adică cu maximul prevăzut de 12.000 de lei.

Credeți că ia în calcul că omul are o pensie lunară de 1103 lei? Nici pe departe, Brânzan mai îi oferă o amendă de 1160 de lei conducătorului auto pentru lipsa centurii și pentru că lemnele depășesc ca lungime, cu un metru, lungimea mijlocului de transport.

Acest lucru este confirmat și de IPJ Gorj, la cererea Gorjeanul, astfel: ,,La data de 9 septembrie a.c., un echipaj de poliție din cadrul Poliției Orașului Novaci, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control pe DJ 665 Novaci o autoutilitară ce transporta material lemnos. Polițiștii au solicitat documentele pentru control, conducătorul auto precizând că nu are asupra sa certificatul de înmatriculare al vehiculului. De asemenea, bărbatul nu purta centura de siguranță. Totodată, materialul lemnos transportat depășea lungimea autoutilitarei. În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, bărbatul a fost sancționat cu amendă contravențională, în cuantum de 1.160 de lei. La solicitarea polițiștilor de a prezenta licența de transport, conducătorul auto a precizat că nu deține, fiind sancționat contravențional, cu amendă de 12.000 de lei, cu posibilitatea achitării în 15 zile a jumătate din minimul amenzii, respectiv 4.500 de lei. Ca măsură complementară, a fost imobilizat vehiculul pentru 6 luni și au fost reținute plăcuțele cu numărul de înmatriculare, precum și certificatul de înmatriculare al vehiculului, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 69/2012. În ceea ce privește materialul lemnos transportat, nu au fost constatate nereguli în urma verificării. Facem precizarea că agentul constatator a utilizat bodycam-ul aflat în dotare pe tot parcursul luării măsurii legale față de conducătorul auto”.

Dodoi contestă sancțiunea și îi face plângere penală polițistului

Ion Dodoi rămâne șocat atât de valoarea sancțiunii contravenționale, imposibil de achitat din pensia sa infimă, dar și de dorința agentului de a-l amenda drastic, în scop de răzbunare. ,,Nu am avut mențiuni pe procesul verbal. Eram oricum șocat de cele întâmplate. Credeam că s-a terminat cu abuzurile după cele petrecute cu fiul meu. Dar m-am înșelat. Cred cu tărie că polițistul Brânzan nu a uitat cele petrecute și a așteptat momentul să îmi arate, cu vârf și îndesat, asta. Cred că a comis un abuz în serviciu, și voi sesiza asta, pentru că ce a făcut cu plăcuțele de înmatriculare nu s-a mai auzit. Apoi nu înțeleg de ce nu și-a asumat procesul verbal. Putea să îl semneze el pentru că toată procedura el a făcut-o. El a coborât din mașină, el m-a oprit, el a dat telefoane, el a zis că îmi descarcă mașină, el a vorbit la ocol, el mi-a restituit numele și tot el mi le-a luat a doua oară. Era corect sa își asume, dar la final a pasat problema colegului, lucru care mi se pare neprofesionist. Voi face plângere penală în acest sens, voi merge în audiență la șeful poliției Novaci și la IPJ pentru că am senzația că lucrurile nu se vor opri aici. Asta este hărțuire. Mi-a dovedit că nu uita și că are grijă”, a spus Ion Dodoi.

Dosar de furt și distrugere de un an și jumătate în sertar la Poliția Novaci

Omul povestește că are o plângere pentru un furt de lemne, completat cu distrugere și amenințare, de un an și jumătate în cercetare la Poliția Novaci. Făptașii sunt liberi și fură în continuare în timp ce dosarul zace într-un sertar. Dodoi spune că, din păcate, o parte a polițiștilor de la Novaci se fac că lucrează în timp ce alții au timp de răzbunări în timp ce numeroși membrii ai comunității sunt prejudiciați de o grupare de hoți de lemne.

,,Eu aștept de un an și jumătate că dosarul în cauză să se instrumenteze. Am depus dovezi concludente, filmări, fotografii, mașină avariata cu toporul, am fost amenințat și eu și încă o persoană după ce am prins hoții a doua oară în parchet. Pentru acest dosar nu se zbate însă nimeni. Eu care nu am avut vreodată vreun incident cu poliția sunt însă amendat drastic că duc lemne la școală, pe un preț infim. Lemnele le-am dat gratis dacă iau în calcul amendă primită. Dar eu sunt infractorul în ochii unor anumiți polițiști care nu se debarasează de vechile metehne sau sunt din vechea gașcă, nu cei care fură, amenință, fac semne obscene ori distrug bunurile unei întregi comunități”, a completat Ion Dodoi, considerând că lucrurile nu se opresc aici dar și că Poliția Novaci nu se va mai schimba niciodată. Reamintim că IPJ Gorj suferă de o criza de imagine în urma unor incidente ca cel de la Novaci din luna mai. Din păcate, încercarea de cosmetizare a poliției în ochii opiniei publice este un eșec dacă vedem că în dosarul Dodoi încă nu s-au încheiat socotelile…

Anamaria Stoica