Handbalistele de la CSM, convinse că pot obține un nou succes: ,,Nu contează numele adversarului când jucăm acasă”

CSM Târgu Jiu se pregătește intens pentru meciul de joi cu HC Zalău. Fetele conduse de Liviu Andrieș revin pe propriul teren după două deplasări consecutive. După ultima confruntare, gorjencele au ieșit destul de șifonate. Ce-i drept fără patru jucătoare, Angela Pușcaș, Ana Ciloan, Ira Zinatullina și Bianca Chiriță, alb-albastrele au cedat la 12 goluri meciul de la Cisnădie. Extrema Florența Ilie spune că nu aceasta este fața adevărată a echipei, iar fetele s-au antrenat foarte bine pentru a obține o victorie importantă.

,,Este o atmosferă foarte bună, la fel cum a fost și până acum. Suntem același grup unit și ne dorim foarte mult să obținem cele trei puncte. Nu ne-am dorit să avem atitudinea pe care am avut-o în meciul cu Cisnădie, am avut și câteva absențe foarte importante. Am muncit foarte mult de când ne-am întors de acolo și ne dorim să nu mai avem aceeași prestație. Suntem foarte motivate și ne pregătim să obținem cele trei puncte și să urcăm în clasament”, a declarat jucătoarea CSM-ului. În tur, formația din Sălaj s-a impus la trei goluri diferență, iar acum gorjencele își doresc să le întoarcă ,,serviciul”. Deși este conștientă că urmează o partidă dificilă, Florența a spus că orice echipă poate fi învinsă la Târgu-Jiu. Din nou, apărarea va fi cheia în opinia handbalistei. ,,Cu siguranță, e o revanșă, dar obiectivul nostru este să scăpăm de baraj. Nici măcar nu contează numele adversarului când jucăm acasă. Împreună cu suporterii, am demonstrat asta în toate meciurile pe care le-am avut pe teren propriu. Ca să obținem victoria, trebuie să fim o echipă, să jucăm una pentru cealaltă și să ne dăruim cât mai mult în apărare. Până la urmă, apărarea a făcut diferența în toate meciurile pe care le-am avut. După acest meci, sperăm să fim cu un pas mai aproape de salvarea de la baraj”, a mai spus Ilie. Partida CSM Târgu Jiu – HC Zalău contează pentru etapa a 20-a a Ligii Florilor. Meciul se dispută joi, la ora 18. 30.

Cătălin Pasăre