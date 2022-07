Hanca și Rivaldinho, acontați de Craiova. Alți doi fotbaliști, așteptați în Bănie

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu jucătorii formației MKS Cracovia, Sergiu Hanca (30 de ani) și Rivaldinho (27 de ani). Finanțatorul Mihai Rotaru a anunțat că ambii fotbaliști vor îmbrăca echipamentul alb-albastru în sezonul viitor.

Conducătorul clubului a mai spus că alte transferuri sunt așteptate în Bănie, mai ales după ce Universitatea a remizat cu ,,U” Cluj (1-1), într-un meci la finalul căruia antrenorul Laszlo Balint și-a criticat jucătorii pentru lipsa de implicare.

„Am spus-o că noi continuăm. Au venit Raul Silva, Ivan Martic, astăzi au venit Rivaldinho și Hanca. În cel mai scurt timp sperăm să mai aducem încă doi, dacă nu chiar trei jucători. Sunt jucători pe care-i cunoaștem.

La nivel de atitudine, de mentalitate, vom avea cu siguranță o creștere. Ceea ce s-a întâmplat cu ‘U’ Cluj e o rușine, nu ai voie să porți tricoul Universității și să te prezinți în felul acesta. Sunt dezamăgit de unii jucători! Sunt 2, 3, 4 care nu au ce căuta la noi! E și un început de campionat, sunt optimist, dar prima repriză cu ‘U’ Cluj a fost un dezastru. Inexplicabil. Jucători odihniți, care vin după un cantonament bun, e rușinos.

Nu au voință, nu au atitudine, nu sunt interesați de propriile lor vieți. Ca să reușești în viață trebuie să muncești, să arăți caracter.Nu e treaba mea să am discuții cu jucătorii.

Asta e treaba antrenorului, a lui Marian Copilu, eventual Sorin Cârțu. Nu discut eu cu jucătorii. Eu sunt foarte mulțumit de Laszlo Balint, dar nici evaluarea lui nu stă în sarcina mea. Toate informațiile pe care le am arată că mergem în direcția bună”, a declarat Rotaru.

,,A fost un meci extrem de dificil, cu un adversar foarte motivat. O primă repriză catastrofală, iar cauza e nivelul de angajament, atitudinea, determinarea, concentrarea. În repriza a doua ne-am mai reglat, am dat gol, dar nu a fost suficient. Sunt dezamăgit de primul 11, dar echipa a reacționat a doua repriză.

Din păcate, nu am reușit să întoarcem rezultatul și avem doar două puncte în două etape. Categoric că îmi mai trebuie jucători, iar conducerea știe asta, se lucrează la acest aspect.

Din punctul meu de vedere, toată lumea din vestiar trebuie să înțelegă care este greutatea acestui tricou.

Trebuie să înțelegem ce avem de făcut, de la cel mai simplu antenament, la cel mai greu meci pe care îl avem de jucat.

Nu avem scuze pentru modul în care am arătat în prima repriză. La pauză am avut o discuție serioasă cu ei, să ne asumăm toți și să arătăm altfel.

Eu pun mare accent pe determinare și toți trebuie să fie la un nivel foarte bun”, a spus Balint după remiza de la Mediaș.

Universitatea Craiova în meciul cu “U”: Lazar – Martic (’46, Căpățînă), Papp, Screciu, Vătăjelu – Vînă (’46, Găman), Creţu, Baiaram (’58, Koljic) – Cîmpanu (’46, Roguljic), Markovic (’74, Gustavo), An. Ivan. Antrenor: Laszlo Balint.

Pentru ,,juveți” urmează returul cu Vllaznia, din turul 2 preliminar al Conference League. În prima manșă a fost 1-1 în deplasare.

