Gustavo, jucătorul lunii februarie

Mijlocașul brazilian al Universității Craiova, Gustavo Vagenin (30 de ani), a fost desemnat de Gazeta Sporturilor „Jucătorul lunii februarie”. Jucătorul ofensiv a marcat 4 goluri în ultimele 5 meciuri și a oferit colegilor săi două pase decisive. Acum, fotbalistul din Țara Cafelei vrea ca Știința să facă o figură frumoasă și în play-off.

„Mă simt foarte fericit că sunt jucătorul lunii și fericit că am marcat goluri pentru Craiova în momente decisive, dar cel mai fericit sunt atunci când echipa merge bine și urcăm în clasament. Ne-am revenit după un moment greu și acum pot să spun că suntem într-un moment bun, cu o atmosferă foarte bună. În play-off trebuie să profităm de tot și să ajungem cât mai sus. Încercăm să câștigăm totul, chiar dacă CFR e acolo, în frunte, și noi puțin departe. Mentalitatea noastră este pozitivă și mergem pe drumul ăsta ca să terminăm cât mai sus posibil!”, a declarat brazilianul.

Evoluțiile lui Gustavo au fost apreciate și de fostul internațional român Ilie Dumitrescu.

,,Gustavo mi s-a părut că a fost într-o formă foarte bună, este un mijlocaș ofensiv care joacă bine între linii și în același timp apare la finalizare. Un jucător care-și pune în valoare și coechipierii, are o rază mare de acțiuni pe fază ofensivă. M-a impresionat capacitatea lui de a interpreta cele două faze. Aduce un mare plus echipei”, a fost caracterizarea făcută de ,,Mister”.

Potrivit gsp.ro, redacția face nominalizările bazându-se ,,pe statistici și cifre clare de performanță”, apoi votează 3 categorii: cititorii, jurnaliștii din redacție și câte cinci specialiști (foști fotbaliști sau antrenori importanți), care se schimbă de la o lună la alta. Primul clasat în fiecare top primește câte 5 puncte. Votul redacției GSP contează dublu. La cea de-a doua categorie, ,,Antrenorul lunii februarie”, câștigătorul a venit tot de la Craiova, dar de la FCU. Este vorba despre italianul Nicolo Napoli (60 de ani).

Cătălin Pasăre