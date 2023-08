Grup de francezi și turci, la Biblioteca ”Christian Tell”

În perioada 28-30 august 2023, Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj a fost gazda participanților la proiectul Erasmus+ ”Towards to the Future with STEM”, coordonat de Organizația ”Uniunea Europeană a Musulmanilor” din Franța, prin reprezentantul său, Ekrem Sahin. Țările participante la proiect sunt: Franța, Turcia și România. Coordonatorii proiectului din partea Turciei și a României sunt: Tahir Yorulmar de la Cengiz Topel Ilkokulu și Giorgiana Ianoși, profesor de limba engleză la Școala Gimnazială Stănești.