Grav accident la Bălești! Taximetrist mort cu pasageră cu tot!

Încă o nenorocire pe șoselele din Gorj, produsă în noaptea de joi spre vineri la Bălești.

Un taximetrist, de 38 de ani, și clienta pe care o transporta spre Târgu Jiu, în vârstă de 42 de ani, au murit după ce autoturismul în care se aflau a fost lovit în plin de un altul. Cealaltă mașină, un BMW al unui șofer din Telești, s-a angajat în depășire, arată primele informații, iar în timpul depășirii taximetristul s-a decis să vireze și el stânga, iar inevitabilul s-a produs.

Impactul dintre mașini a fost atât de puternic încât a scos din case localnicii pe o rază de câteva sute de metri. „Eu stau la vreo 200 de metri și nu am auzit când s-au ciocnit, dar am auzit niște frâne atât de puternice, sau cred că au fost frâne, că mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva urât de tot. Am vorbit cu o vecină de aici și am venit și eu să văd ce s-a întâmplat pentru că nu ai cum să rămâi în casă când se întâmplă așa ceva lângă tine, Doamne ferește”, a spus o localnică.

Printre primii ajunși s-a numărat și un bărbat care a avut neșansa ca în dreptul porții sale să se producă nenorocirea. „Am ieșit din casă că a fost o bubuitură puternică. Era BMW-ul fix în poziția în care a rămas după accident, iar taxiul acolo, la zeci de metri. Din ce am observat eu, taximetristul era aruncat din mașină, iar femeia era pe bancheta din spate. Ea era moartă de atunci, iar el mai avea așa ceva respirație, dar vă spun clar că până la urmă îl vor declara și pe el decedat. El mai mișca un pic, de aia îl și resuscitează, dar, din păcate, nu mai are nicio șansă pentru a fi salvat. Bubuitura dintre ei a fost foarte puternică. L-a lovit fix la jumătate, pe partea lui. Nu știu cum s-a întâmplat, ce au făcut, dar așa zgomot nu am auzit niciodată”, a povestit bărbatul, în seara tragediei.

Zgomotul a scos din case pe toată lumea. „Dormeam în camera dinspre stradă și am auzit bubuitura. A fost ceva de nedescris. Așa un zgomot puternic că am coborât din pat imediat și am ieșit la poartă. I-am văzut pe aici așa cum sunt și acum. Nu-I cunoaștem, nu par să fie de pe la noi, dar din ce am înțeles cel cu taxiul a vrut să întoarcă sau ceva de genul ăsta, iar celălalt îl depășea și, normal, s-au lovit puternic”, a spus o localnică. Alți săteni care au ieșit la porți după impact s-au declarat și ei îngroziți de cele întâmplate. „O bubuitură, dar puternică. Ne-a scos din casă, atât de tare a fost. Am ieșit afară și am văzut că șoferul era pe după mașină, iar o femeie era imobilizată prin spatele mașini, pe bancheta din spate a taxiului. Ce au făcut ei nu știm noi, dar că e grav o putem spune cu certitudine”, a declarat un alt localnic.

Primele informații puse cap la cap de polițiști arată că taximetristul ar fi vrut să vireze stânga fără să observe că în acele momente un BMW era deja în plină manevră de depășire a sa, impactul dintre autoturisme neavând cum să fie evitat. „Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 38 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Bălești, din direcția Târgu-Jiu – Motru, nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers la stânga, moment în care a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani, din comuna Telești, care circula în aceeași direcție de mers și se angajase în depășirea regulametară a acestuia. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto de 38 de ani și a unei femei de 42 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, pasager în autoturism. Conducătorul auto de 31 de ani fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului”, a transmis IPJ Gorj, prin purtătorul de cuvânt Oana Vlăduț. Circulația în zona accidentului a fost blocată vreme de mai bine de o oră, timp suficient pentru localnici pentru a menționa și că aici au loc frecvente astfel de evenimente rutiere. „Merg ca nebunii, parcă nici nu văd semnele de circulație. Vin cu așa viteză că nu te mai simți în siguranță niciunde, nici dacă ești cu mașina, nici dacă mergi pe jos ca pieton. Când mai vin și motociclete și mai fac și curse, mai vin și cei cu mașini puternice și se întrec și ei, nu vreți să știți cu ce teamă mergem noi pe marginea drumului. E o zonă cu risc ridicat de accidente, e bine de știut”, a spus unul dintre sătenii din Bălești.

