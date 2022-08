Gorjul, cu cele mai puține insolvențe

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 11,9% în primele şase luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, fiind înregistrate 3.417 de insolvenţe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 599, însă au fost în scădere cu 0,83% faţă de primul semestru din 2021.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 290 de insolvenţe (plus 29,46%), Cluj – 241(minus 9,40%) şi Timiş – 164 (plus 7,89%).

Potrivit Agerpres, cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Gorj, respectiv 13 în scădere cu 56,67 faţă de aceeaşi perioadă din 2021, Harghita – 16 (dublu faţă de perioada similară din 2021) şi Botoşani – 19 (plus 5,56%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 884 (minus 5,15% faţă de primele şase luni din 2021), construcţii – 670 (plus 31,63%) şi industria prelucrătoare – 422 (plus 9,9%).

În luna iunie 2022 au fost înregistrate 609 insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti (100), Cluj (55), Bihor (48) şi Iaşi (30).

M.C.H.