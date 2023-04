Gorjenii au fost învinși din nou de Focșani

CSM Târgu Jiu a pierdut confruntarea din penultima etapă a Grupei 11-18. Baschetbaliștii pregătiți de Kresimir Basic au fost învinși de CSM Focșani, scor 75-59(14-19, 18-15, 25-10, 18-15). A fost a doua victorie a vrâncenilor împotriva gorjenilor din această fază a competiției. Echipa noastră nu s-a putut baza pe Octavian Ilie, care a acuzat o stare febrilă înainte de meci. Chiar și așa, oaspeții au făcut o primă repriză bună, dar au căzut total în partea secundă. De ce se temea nu a scăpat antrenorul Kresimir Basic, care nu și-a învățat încă elevii să treacă peste perioadele de ,,uluială” din timpul meciurilor. De altfel, gorjenii și-au reluat vechile obiceiuri în repriza secundă, când s-au pierdut în acțiuni individuale.

,,Din păcate, am avut două fețe total diferite. Una a fost în prima repriză, când am jucat bine și am intrat în avantaj la vestiare, și altă față în repriza a două, când nu ne-a mai ieșit nimic. Nu am jucat deloc ca o echipă în partea a doua, cu foarte multe mingi pierdute, acțiuni individuale și ratări ușoare, iar în acest fel nu putem emite pretenții să câștigăm în fața nimănui, cu atât mai puțin în acest meci de la Focșani, împotriva unei echipe care a jucat bine”, a precizat antrenorul croat. În ultimul meci din Grupa 11-18, CSM Târgu Jiu evoluează pe terenul formației Laguna Sharks București.

CSM Târgu Jiu: Andrei Bărăgan, Porter Troupe 6p, Shamiel Stevenson 12p, Dylan Frye 6p, Noam Weinberg 8p, Anthony Durham 10p, Bogdan Penciu, Camil Berculescu 4p, Randall Brumant 2p, Andrei Gheorghe 7p, Thomas Kottas 4p. Antrenor principal: Kresimir Basic. Antrenor secund: Alexandru Gliga. Director tehnic: Claudiu Alionescu.

Cătălin Pasăre